Dybala al Real Madrid per 180 milioni di euro | ma si tratta di una bufala

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Pauloal. Un'operazione dalle cifre faraoniche, in grado di portare 180nelle casse bianconere e 16 all'anno in quelle del numero dieci della Juventus. Questa è stata la clamorosa "bomba" di calciomercato lanciata da Mauricio Hidalgo, che sul suo profilo Twitter ha dichiarato di essere un giornalista di Olè, un noto quotidiano argentino. La notizia, però, sia per le modalità con cui è stata lanciata e sia per le cifre dell'accordo, ha destato subito qualche sospetto, e dopo alcune verifiche si è infatti rivelata essere una. Un'operazione difficile da immaginare Difficile da immaginare, praticamente impossibile daizzare. A mercato di Serie A chiuso (almeno per ciò che concerne le entrate), la Juventus non potrebbe mai liberarsi di un giocatore come Paulo, fondamentale per l'attacco bianconero e per l'inserimento di Cristiano Ronaldo nei ...