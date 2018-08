“Dybala al Real Madrid” | la notizia dall’Argentina rimbalza sui social | ma ‘puzza’ di…

sportfair

: «#Dybala dalla #Juventus al #Real per 180 milioni», la fake news che sta facendo il giro del web - CorSport : «#Dybala dalla #Juventus al #Real per 180 milioni», la fake news che sta facendo il giro del web - TuttoMercatoWeb : TOP NEWS Ore 20 - Dybala-Real, voci dall'Argentina. L'Udinese si indigna - TuttoMercatoWeb : TMW - Dybala-Real Madrid? Una fake news: Olé e la Juve smentiscono -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Dybala va alMadrid? Un profilo Twitter dà per certa l’operazione di mercato, ma lasa tanto di bufala Dopo l’ultima panchina di Paulo Dybala, nel match della Juventus contro la Lazio, le voci di mercato sull’attaccante argentino sono impazzate. Molti danno il 24enne alMadrid, ad avallare questa assurda ipotesi anche un account Twitter argentino che dà ladiventata in poche ore virale sulnetwork. ” Esclusivo accordo totale tra ilMadrid e la Juventus. – si legge su quello che pare essere un profilo fake – Paulo Dybala sarà un giocatore delMadrid prima del 31 agosto. Il club spagnolo pagherà 180 milioni euro per l’argentino, che deve addebitare 16 milioni netto di un anno”. Ecco il tweet: L'articolo “Dybala alMadrid”: ladall’Argentinasui, ...