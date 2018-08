Download Poco Launcher APK Android

Download Wallpapers e Launcher Xiaomi POCOPHONE F1 : Download degli Sfondi Ufficiali e del Launcher (APK) dello Xiaomi POCOPHONE F1 per provare un po di POCO sul vostro smartphone Wallpaper e Launcher Xiaomi POCOPHONE F1 POCOPHONE F1 è il nuovo smartphone dell’azienda controllata da Xiaomi che è stato presentato qualche giorno fa ed in rete sono già disponibili gli sfondi ufficiali ed anche il […]

Xioami Poco F1 Wallpaper Download Sfondo Originale : Xioami Poco F1: scarica in anteprima gli sfondi stock e i Wallpaper ufficiali del nuovo smartphone | Download Wallpaper Stock Ufficiali Xioami Poco F1 Xioami Poco F1 Wallpaper HD Voglia di Xioami Poco F1? Ecco tutti i Wallpaper ufficiali da scaricare gratis in HD. Sei sempre alla ricerca del Wallpaper più bello, particolare ed alla […]

Il launcher e gli sfondi di POCO F1 sono disponibili al Download : Xiaomi ha rivelato che il launcher di POCO F1 sarà disponibile per altri dispositivi Xiaomi nel Play Store in versione Beta a partire dal 29 agosto, ma è possibile scaricarlo adesso se si dispone di un dispositivo Xiaomi con MIUI 9 o MIUI 10. Il nuovo launcher è dotato di un'app drawer, dispone di una barra di ricerca in basso per cercare una parola chiave e di scorciatoie per le varie azioni tramite pressione prolungata su un'icona di un'app ...