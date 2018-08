Dov’era finito Matteo Renzi? Beccato Cena di lusso dallo chef stellato In compagnia di

caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Il caso Diciotti è stato risolto nella giornata di sabato sera. Dopo aver inviato le indagini suSalvini, i migranti rimasti a bordo sono stati fatti sbarcare. Adesso, però, il problema è lo ‘smistamento’ dei profughi: 100 di questi sono stati mandati a Rocca di Papa, nel Lazio, dove però fin dalle prime ore dell’alba di ieri si sono registrati sit-in e manifestazioni di protesta con gente che, nella tarda serata, è scesa in piazza. Intanto, il mondo politico continua a utilizzare toni sprezzanti e duri. Come quelli emersi dal botta-risposta traSalvini e. Tutto via social. “Incredibile. Questo signore che oggi ci insulta – scrive il ministro dell’Interno su Twitter, postando un video di un intervento dell’ex premier sui migranti – l’anno scorso diceva che ‘se l’Europa non accoglie immigrati dall’Italia, ...