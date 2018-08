Dove andranno i miranti della Diciotti

agi

: Dove andranno i migranti? (via @corriere) - lucfontana : Dove andranno i migranti? (via @corriere) - Agenzia_Ansa : Tensione davanti al centro di Rocca di Papa dove sono attesi 100 #migranti della Nave #Diciotti - ilpost : I migranti della Diciotti resteranno in gran parte in Italia -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) I centottantasei della Diciotti stanno per diventare o sono già diventati richiedenti asilo, ognuno con la sua storia, con un futuro che l'aspetta, cominciato appena sbarcati a Catania. Per 100 di loro si sono aperte le porte del centro di prima accoglienza 'Mondo migliore' a Rocca di Papa, comune vicino a Roma. Altri 39 naufraghi sono rimasti invece nell'hotspot di Messina in attesa di essere trasferiti in Irlanda e Albania, nazioni che hanno dato la disponibilità ad accoglierli. Molti vengono dall'Eritrea. Il caso Albania I 39 rimasti a Messina, secondo quanto riporta il Corriere della Sera nella sua versione cartacea, per ora non possono varcare i cancelli. Forse potranno farlo nei prossimi giorni (il tempo di permanenza massimo è di 48-72 ore, ma sarà di più) quando verranno ...