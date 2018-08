Don Biancalani | Denuncio Salvini nel suo post contro di me anche allusioni

Don Massimo Biancalani - il prete amico dei migranti dopo l'ingiunzione di chiusura : 'Salvini - tranquillo...' : Il centro d'accoglienza di don Massimo Biancalani dovrà chiudere, dopo la decisione della prefettura di Pistoia presa per motivi di sicurezza, praticamente assente in alcuni ambienti in cui erano ...

Migranti - chiuso il centro di Don Biancalani : chiuso per ragioni di sicurezza il centro Migranti di Vicofaro, in provincia di Pistoia, gestito da don Massimo Biancalani, da sempre in prima fila nell'accoglienza. La conferma arriva da una nota ...

Minacce di morte ed offese a Don Biancalani : Due lettere anonime sono state recapitate a distanza di una settimana l'una dall'altra al parroco di Pistoia che ospita migranti nella sua parrocchia

Pistoia - spari contro un migrante. Don Biancalani : “Clima di intolleranza - politica e linguaggio di Salvini responsabili “ : “Adesso i ragazzi della nostra parrocchia hanno paura e alcuni di loro stanno addirittura pensando di andarsene”. L’aggressione e gli spari contro Buba Ceesay, 24 anni proveniente dal Gambia, hanno sconvolto la comunità di Vicofaro (Pistoia) e il parroco Don Massimo Biancalani va all’attacco: “Nel paese c’è un clima di intolleranza che trova un appoggio nella politica e in particolare nel linguaggio del ministro dell’Interno, Matteo Salvini”. ...

Pistoia - Don Biancalani accusa : "Due giovani italiani hanno sparato contro un immigrato" : "Ciao a tutti e a tutte, vi scrivo a quest"ora, le due di notte dagli uffici della Questura di Pistoia, per informarvi che verso le 11.00 a Vicofaro ci sono stati degli spari! Due giovani italiani al grido "negri di merda" hanno sparato uno o due colpi di arma da fuoco in direzione di uno dei nostri ragazzi migranti che fortunatamente è rimasto illeso. Sono in corso le indagini, per il momento non so dirvi altro". A denunciare anche via Facebook ...

