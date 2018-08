Disastro di Genova | le misure delle banche a favore dei cittadini colpiti

Disastro del viadotto : a Genova chi non ha più la casa deve continuare a pagare il mutuo : Anche se per evidenti ragioni di sicurezza hanno subìto l'evacuazione forzata dalle loro abitazioni in cui non torneranno mai più perché verranno abbattute, gli sfollati a to del crollo del ponte di Genova [VIDEO], dovranno continuare a pagare il mutuo. La stessa normativa dello Stato italiano che non è servita a proteggere 43 vittime innocenti che hanno perso la vita quando lo scorso 14 agosto un troncone del viadotto Morandi si è sbriciolato, ...

Graziano Delrio sul Disastro di Genova : "Viviamo giorni cattivi. Noi abbiamo seminato bene - ma Italia è fragile" : "A questo Paese manca molto il senso dell'interesse nazionale, di come sia importante che nelle diversità ciascuno persegua il bene della comunità e della coesione sociale, come ha detto il presidente Mattarella. In questi giorni cattivi questo suo appello ha più senso. Il Paese ha bisogno di unità e coesione". Così l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, parla della prima volta del ...

Genova - dopo il Disastro si cercano le cause del crollo di Ponte Morandi : Teleborsa, - dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova , dopo le lacrime e il dolore ora si indaga sulle cause del disastro. All'origine del crollo "una serie di concause" e non solo la rottura di ...

SPILLO/ Il Disastro di Genova fra il tribunale popolare di M5s e lo spettro di Mani Pulite : M5S ventila una commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi delle infrastrutture: con il rischio di aprire una stagione di rese dei conti analoga a Mani Pulite. NICOLA BERTI(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 06:03:00 GMT)SPILLO/ La giustizia "alla Di Maio" allontana investimenti (e persone) dall'Italia, di A. RuffoSCENARIO/ M5s e Lega non temono il Morandi ma il "partito di novembre", di M. Maldo

Crollo ponte Genova : Mattarella sul luogo del Disastro : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raggiunto il luogo sotto ponte Morandi dove proseguono le attività di ricerca dei dispersi e della messa in sicurezza dell’area. Il capo dello Stato sta incontrando i soccorritori. L'articolo Crollo ponte Genova: Mattarella sul luogo del disastro sembra essere il primo su Meteo Web.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 agosto : “Il Disastro di Genova è un fatto oggettivo e l’onere di prevenirlo era della società” : L’avvocato Inizia la guerra coi Benetton: partita la lettera di revoca Conte: “Adesso hanno 15 giorni per le controdeduzioni, ma il disastro è un fatto oggettivo e l’onere di prevenirlo era della società” di Marco Palombi United Leccons of Benetton di Marco Travaglio Impreparati come siamo in fatto di modernità, di progresso, ma soprattutto di Stato di diritto, ci eravamo fatti l’idea che il crollo di un ponte notoriamente pericolante ...

Disastro di Genova - Conte : avviata procedura di revoca concessione ad Autostrade : Il Governo ha formalmente inoltrato a “Autostrade per l'Italia” la lettera di Contestazione che avvia la procedura di decadenza della concessione autostradale, Contestando al concessionario che aveva l'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autostrada A10, la grave sciagura che è conseguita al crollo del ponte Morandi di Genova. Lo annuncia in una nota il premier Giuseppe Conte...

Disastro Genova - Salvini : 'Non è il momento di parlare di revoca delle convenzioni' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. ore 12.25 Il Governo valuta la concessione della A10 ad Anas. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, dopo la revoca ...

Genova - crollo ponte Morandi - il Mit ad Autostrade : "Dimostrate di aver fatto tutto per prevenire il Disastro" : Comunicazione del Ministero Infrastrutture alla società che si era già detta pronta a rimettere in piedi il viadotto in cinque mesi. Domani sopralluogo della commissione di inchiesta del Mit per far luce sulle cause del crollo

Genova - nei video c'è la chiave del Disastro : non escluso l'errore di costruzione : dal nostro inviato Genova Un errore nella progettazione che non fosse desumibile ex post, a viadotto ormai costruito, oppure problemi di manutenzione nei cinquantun'anni successivi di vita del ...

Alle radici del Disastro di Genova ci sono tutte le sindromi dell'ipertrofia burocratica : Il crollo del ponte Morandi è una tragedia vera: per il tributo di vite umane, per la rottura fisica e simbolica della città, per il senso di fragilità e inadeguatezza che si ribalta su un'economia ...

Il Disastro di Genova e la logistica - Laghezza : "Positivo il decreto di stato di emergenza" : ... e ciò è accaduto negli ultimi trent'anni con il coinvolgimento prevalente di forze vecchie di governo e di sinistra, quindi, di recente, con quello di movimenti nuovi della politica nazionale, . ...