Diciotti Nella notte migranti arrivati a Rocca di Papa

Gli immigrati della Diciotti accolti dal Vaticano? Nella coop pagata coi nostri soldi : Sì certo, se li prende il Vaticano . Come no. I circa 100 ex occupanti della Diciotti per i quali Papa Francesco ha annunciato l'accoglienza a Rocca di Papa , finiranno in un Centro di accoglienza ...

Diciotti - nella notte sbarcano tutti i 137 migranti. Conte : “Sconfitta per l’Europa”. Ue : “Solidarietà non basta” : L’incubo è finito poco dopo la mezzanotte. Sono tutti a terra i 137 migranti rimasti a bordo della nave Diciotti ormeggiata per cinque giorni al porto di Catania. Hanno trascorso la notte nell’hotspot realizzato nell’ex caserma Gasparro di Messina. In molti hanno dormito poco visto che sono arrivati, su autobus dell’aeronautica militare di stanza a Sigonella, nella tarda nottata. Resteranno nella struttura gestita dalla società Badia ...

Dall’emergenza della Diciotti alla razionalità nella gestione dei migranti : Una politica migratoria seria non si elabora in momenti di emergenza. Una barca in mare piena di disperati è un'emergenza e va trattata con gli strumenti propri dell'emergenza, nel rispetto dei diritti fondamentali.C'è bisogno di una riforma delle politiche migratorie del nostro Paese? Certamente sì. Il fenomeno provoca tensioni economiche, sociali e politiche che c vanno affrontate e allentate.alla base del fenomeno ...

Diciotti - sbarcano i minori ed è scontro nella maggioranza : "Salvini minaccia dimissioni" : Sono stati sbarcati nella notte i 29 minori a bordo. Duro scontro tra Fico e Salvini, che nonostante il pressing di Conte...

Nave Diciotti a Catania - i migranti non sbarcano. Maltempo nella notte - : Le intemperie hanno complicato ulteriormente la permanenza degli ospiti del pattugliatore italiano che è arrivato nel porto etneo lo scorso lunedì. Al momento, fanno sapere dal Viminale, non sono ...

Trapani - nave Diciotti : sbarcati nella notte i 67 migranti dopo il pressing di Mattarella : dopo ore concitate, è finita nella tarda serata di ieri l'odissea dei 67 migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. I primi...

Attesa a Trapani per l’arrivo della nave Diciotti Nella notte interrogatori per decidere sui fermi : È atteso intorno alle 10.30-11 l’approdo al porto di Trapani della nave Diciotti con a bordo i 67 migranti che erano stati soccorsi domenica scorsa dal cargo Vos Thalassa. Sul molo Ronciglio, affollato di cronisti e fotografi, è pronta la task force predisposta dalla Prefettura per accogliere i migranti. l’arrivo era previsto per stamani alle 8, ma...

Migranti - nave Diciotti a Trapani nella notte. Salvini : 'Ma i violenti dovranno scendere in manette' : Arriverà a Trapani la nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo i 67 Migranti salvati dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa davanti alla Libia. A bordo, a quanto si apprende, ci sono uomini ...

