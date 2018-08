Diciotti | l' Ue accende un faro | ​ Non può mandarli in Albania

ilgiornale

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Dopo il "no" alla solidarietà dell"Europa sulla redistribuzione dei migranti, l"Italia ha provato a guardare altrove. Fuori dai confini dell"Ue. Venti migranti dellafiniranno in, che spera così di "ricambiare" l"ospitalità dimostrata in passato dal Belpaese. Bruxelles, però, sembra poco contenta dell"accordo "bilaterale" siglato tra Roma e Tirana.Fonti europee infatti da due giorni spiegano in anonimato che "l'Italia non può inviare potenziali richiedenti asilo in, a meno che i migranti non accettino il trasferimento su base volontaria.Il fatto è che la Commissione europea, nello scorso luglio, aveva bocciato una soluzione simile proposta da Austria e Danimarca. L"idea era quella di trasferire i migranti direttamente in un Paese extra Ue, senza prima valutare le richieste di asilo. L"Ue al tempo definì "poco praticabile" la procedura, perché secondo gli esperti ...