Diciotti | il pm chiede i nomi di tutti i migranti | Hanno diritto a costituirsi

Nave Diciotti - Matteo Salvini : "Chiederò al Senato di farmi processare" : Matteo Salvini è pronto a farsi processare dopo che la procura di Agrigento ha deciso di indagarlo per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio in relazione alla vicenda della Nave Diciotti. A dirlo, in un'intervista a Libero, è lo stesso leader della Lega:"Se il Tribunale (dei ministri ndr) dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio ...

Non si può accettare, infatti, che degli esseri umani vengano utilizzati come merce di scambio e diventino degli ostaggi utilizzati per finalità di politica internazionale; non si può accettare che ...

Laura Boldrini : "Sulla Diciotti 195 ostaggi : 150 naufraghi e 45 marinai. Salvini chiede riscatto all'Ue" : "Qui ci sono 195 ostaggi: 150 naufraghi e 45 uomini dell'equipaggio che attendono di essere liberati mentre il ministro Salvini chiede un riscatto all'Europa. Ma tutto questo a Bruxelles genera irritazione perché ricattare non è un metodo accettabile per uno Stato democratico". Lo dice - intervistata dal Corriere della Sera - l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, che ieri ha visitato la nave Diciotti."Gli italiani - afferma ...

La Chiesa di Catania chiede lo sbarco di tutti i migranti della nave Diciotti : Il problema si pone su un altro livello: è un fenomeno che è in atto in tutto il mondo, non possiamo dominarlo, ma orientarlo. La Chiesa fa la sua parte, ma poi il problema tocca alla politica e lì c'...

Migranti - Diciotti ferma a Catania - Msf chiede di autorizzare lo sbarco : È giusto che l' Europa si faccia carico nel suo insieme di una tragedia che ha contribuito non poco a provocare, ma le inadempienze della politica non possono ricadere sulle spalle degli ultimi e ...

Nave Diciotti - scontro Italia-Malta sui migranti/ Ultime notizie - opposizione chiede intervento Mattarella : Nave Diciotti, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 20:38:00 GMT)

Nave Diciotti - Farnesina chiede aiuto a Ue : Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha iniziato ad attivarsi per chiedere aiuto ai Paesi dell'Unione europea per la Nave Diciotti della Guardia costiera italiana, a bordo della quale si ...