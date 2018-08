Diciotti | Commissione Ue | “Per andare in Albania ci vuole il consenso dei migranti”

ilfattoquotidiano

: #Diciotti @LFerraraM5S: Il governo italiano sta aspettando da giorni una risposta della Commissione europea sul ric… - M5S_Europa : #Diciotti @LFerraraM5S: Il governo italiano sta aspettando da giorni una risposta della Commissione europea sul ric… - carlaruocco1 : Se l’Unione europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non esce… - AngeloTofalo : Se l’Unione europea si ostina con questo atteggiamento, se oggi dalla riunione della Commissione europea non esce n… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Per la redistribuzione dei migranti, “quando si tratta di accordi bilaterali tra uno Stato membro” dell’Unione Europea e un “Paese terzo“, come l’, è necessario “ildelle persone” a fare domanda di asilo in un Paese diverso da quello di arrivo. A fare il punto sull’iter di ricollocamento, è una portavoce dellaUe che così ha commentato il caso Italia-. A meno di 24 ore dalla sistemazione dei primi migranti della nave, si profilano criticità per i 20 profughi che – secondo gli accordi presi dal governo italiano con Tirana – dovranno essere accolti dal Paese extra-Ue. Mentre sulla minaccia italiana di bloccare l’approvazione del bilancio di Bruxelles e non pagare quanto spetta dopo il braccio di ferro con l’Ue sul collocamento condiviso dei profughi della, il ...