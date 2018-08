Diciotti | Cei | entro pochi giorni migranti collocati nelle Diocesi

MIGRANTI DELLA Diciotti A ROCCA DI PAPA/ Ultime notizie - Cei : nessun caso di scabbia : MIGRANTI alla Cei di ROCCA di PAPA. Ultime notizie, il sindaco del paese in provincia di Roma è in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io". Polemiche dopo l'accoglienza dei profughi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:35:00 GMT)

Nave Diciotti - a Rocca di Papa i cento migranti accolti dalla Cei : Nave Diciotti, a Rocca di Papa i cento migranti accolti dalla Cei Ospitati nel centro "Mondo migliore". La permanenza è temporanea: saranno poi trasferiti nelle tante diocesi italiane che hanno dato disponibilità. Il sindaco scrive una lettera al Papa: "Sempre pronti ad accogliere e a sostenere coloro che si trovano ...

Migranti - 100 sbarcati dalla Diciotti a Rocca di Papa. Cei : “Scandaloso assistere senza aiutare”. Proteste di cittadini e Fdi : Sono in viaggio verso il centro di accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa, alle porte di Roma, cento Migranti arrivati a Catania a bordo della nave Diciotti, accolti nell’hotspot di Messina dopo lo sbarco. Una tappa intermedia prima del trasferimento nelle tante diocesi italiane che hanno dato disponibilità, da Torino a Bologna passando per Brescia, Agrigento, Cassano allo Jonio e Rossano Calabro. La prima tappa dei cento accolti ...

Diciotti - il Vaticano punta a diventare lo Stato che accoglie il maggior numero di migranti : la trattativa con la Cei : La Cei ha offerto ospitalità e accoglienza a circa 100 dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti al porto di Catania. Secondo Repubblica, "la Chiesa, che ha avviato trattative con Francia e Spagna, punta a diventare lo Stato sovrano con il maggiore numero di rifugiati accolti rispetto alla popolazione".Continua a leggere

La Cei : "I migranti della Diciotti saranno trasferiti da Messina all'Auxilium di Ariccia" : Dall'hotspot di Messina, dove si trovano adesso, i migranti che hanno trascorso quasi due settimane a bordo della nave Diciotti e che saranno accolti dalla Chiesa italiana "saranno trasferiti quanto prima, nelle prossime ore, nel centro di Ariccia dell'Auxilium, in attesa di essere ospitati nelle tante diocesi che hanno dato la disponibilità: Torino, Brescia, Bologna, Agrigento, Cassano all'Jonio, Rossano Calabro, per citare solo quelle ...