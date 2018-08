Di Maio replica a Oettinger | ipocriti | si muovono solo sui soldi

Oettinger : «Penalità all’Italia se non versa i contributi all’Europa». E Di Maio replica : «Considerazioni ipocrite» :

Nave Diciotti - Di Maio a Ue : 'No Italexit ma nemmeno prese in giro'. La replica : 'Minacce non portano da nessuna parte' : Il vicepremier ha intimato anche lo stop dei contributi all'Unione. Il senatore Pd Faraone: migranti della Nave hanno iniziato lo sciopero della fame. A Bruxelles in corso riunione degli sherpa - ...

Di Maio accusa Letta per i legami con Autostrade. La replica : "Mi sono dimesso dopo l'ingresso di Atlantia nella società spagnola" : "sono entrato nel Consiglio di Abertis alla fine del 2016, quando questa era una società spagnola, e prima che venisse ventilata l'ipotesi di OPA da parte italiana. Mi sono dimesso volontariamente per evitare conflitti d'interesse". Con queste parole Enrico Letta risponde, in una nota pubblicata sul sito Dagospia, a Luigi Di Maio. Il vice premier, nell'ambito della polemica seguita al crollo del ponte Morandi a Genova, aveva affermato: ...

Di Maio attacca Atlantia - 'pensano ai profitti - e Renzi - 'campagna finanziata dai Benetton' - . La replica : 'bugiardo' : Il vicepremier: 'Nello Sblocca Italia del 2015 fu inserita di notte una leggina che prolungava la concessione a Autostrade. A me la campagna non l'ha pagata Benetton'. L'ex-premier: 'Se lo dice per ...

Toninelli e Di Maio : via vertici Autostrade maxi multe e stop al contratto. La Società replica : restiamo. Procura : errore umano : Il vicepremier all’attacco: «Si dimettano, non hanno fatto manutenzione». Il ministro: «Revocheremo concessione, multe fino a 150 milioni». Salvini: «Nessuno resterà impunito»

RIFORMA PENSIONI 2018/ La Cgil replica a Di Maio : nessun privilegio ai sindacalisti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 agosto. La Cgil replica a Luigi Di Maio: nessun privilegio ai sindacalisti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 05:56:00 GMT)

Su Ilva sindaco Taranto contro Di Maio : 'Dilettantismo e farsa'. La replica : 'Tavolo non club privato' : In tutto sono 62 le sigle che parteciperanno all'incontro. Assenti anche altri primi cittadini dell'area interessata:'è una sceneggiata'. Il ministro: non è club privato - Un incontro che si ...

ILVA - SINDACO TARANTO CONTRO DI Maio/ La replica : “Sceneggiata? Tavolo aperto a tutti - no club privato” : ILVA, SINDACO di TARANTO CONTRO Di MAIO: ultime notizie, Rinaldo Melucci diserta Tavolo del Governo e parte all'attacco, "non vado, è una sceneggiata"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:51:00 GMT)

Salvini non gradito a Maiorca - la replica "Faccio le vacanze in Italia" : "Non benvenuto a Maiorca? Chi se ne frega, le mie vacanze le faccio in Italia". Cosi', su Twitter, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta la decisione del Consiglio comunale dell'isola spagnola di dichiararlo "persona non gradita" per le sue dichiarazioni politiche xenofobe. Nel porto di Maiorca era approdata nei giorni scorsi la nave della Ong spagnola Open Arms con a bordo Josepha, la migrante ...

Di Maio e Conte : “Salutiamo l’Air Force Renzi - mai più sprechi”. La replica : “Bufale - sono disperati” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia l'addio a quello che viene definito l'Air Force Renzi. "Mai più sprechi", afferma il ministro del Lavoro Luigi Di Maio che ha inviato una lettera ai commissari Alitalia per chiedere la revoca del leasing. Matteo Renzi replica: "L'aereo di Renzi è una bufala. Significa che stanno messi male, sono disperati".Continua a leggere

Dl Dignità - Di Maio contro Pd/ Martina replica : “Tuoi giochi sulle indennità di licenziamento sono propaganda” : Dl Dignità, Di Maio attacca il Pd: “sono contrari all’indennizzo ai lavoratori: come può essere, sono un partito di sinistra!". Proseguono le polemiche attorno al decreto(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:24:00 GMT)

Ilva - Di Maio : "Gara fu pasticcio - lesa la concorrenza". La replica di Calenda : Il vicepremier dopo i rilievi dell'Anac: "Avvierò una procedura interna". L'ex ministro del Mise: hai detto cose gravi e false