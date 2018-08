Di Maio | Fincantieri costruisca ponte

Genova - la battaglia del ponte. Di Maio : lo costruirà Fincantieri. Ma il cda di Autostrade dirà di no : Il sistema delle concessioni autostradali verrà integralmente rivisto: valutando di volta in volta se sia meglio optare per forme di nazionalizzazione o per la rinegoziazione dei contratti in...

Sul ponte di Genova svolta Toninelli-Di Maio : “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp”. Sulla nazionalizzazione tensione con FI e Lega : Ribaltare il sistema, puntando Sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c’è più spazio dopo quanto successo a ...

Ponte Morandi, cade il "segreto" sulla convenzione con Autostrade per l'Italia: il Ministro Toninelli riferisce alla Camera dopo che la società ha pubblicato sul suo sito il testo completo

Ponte Morandi - Di Maio e Toninelli : “Lo ricostruirà Fincantieri”. Toti : “Spetta ad Autostrade - ma auspico collaborazione” : L’idea era stata lanciata dall’amministratore delegato Giuseppe Bono negli scorsi giorni. Ed è piaciuta al governo. Che prima ha parlato in maniera sibillina di “un’azienda di Stato” e poi ha chiarito che la ‘prescelta’ per la ricostruzione del Ponte Morandi, almeno nelle intenzioni, è proprio Fincantieri. Una soluzione che non dispiace anche al governatore della Liguria e commissario per ...

Il francese Le Maire incontra Di Maio : 'Legittimi i suoi interrogativi sulla Tav'. Passi avanti su Fincantieri : Il ministro dell'Economia di Macron vede anche l'omologo Tria: 'I dettagli sulla Torino Lione un altro giorno, oggi buone riunioni'

Bruno Le Maire incontra Luigi Di Maio : "Legittimi i suoi interrogativi sulla Tav". Passi avanti su Fincantieri : "Gli interrogativi di Luigi Di Maio" sulla Tav Torino-Lione "non mi scioccano, sono legittimi e li rispetto. È un progetto che costa diversi miliardi di euro di cui bisogna garantire la redditività davanti ai contribuenti. Perciò aspettiamo la posizione ufficiale del governo italiano, siamo pazienti". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, parlando ai giornalista dopo gli incontri con Luigi Di Maio e ...

Incontro Di Maio-Le Maire : "sulla buona strada" per Fincantieri/Stx : Così su Twitter il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, al termine dell'Incontro a Roma con il vice premier, Luigi Di Maio. Un Incontro durante il quale è stata discussa la strategia di ...

