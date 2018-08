Di Maio contro Oettinger | “Ue si fa sentire solo perché abbiamo detto che non daremo più

Il segretario del Pd Maurizio Martina ai cancelli dell'Ilva. I dem preparano l'esposto alla Corte dei Conti contro Di Maio per danno erariale : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, è stato questa mattina ai cancelli dell'Ilva di Taranto prima dell'inizio del turno delle 6. Martina ha partecipato al volantinaggio promosso dal Pd tarantino e ha incontrato li operai."Tutta la città di Taranto, le famiglie e i lavoratori dell'azienda meritano risposte serie e non propaganda. In questi anni noi abbiamo garantito la Continuità produttiva salvaguardando i posti di ...

Toscani racconta l’incontro con Di Maio : “È un pivello - Calenda è più preparato” : “Era il 24 luglio, un sabato. Ci siamo visti al Ministero”. Il fotografo Oliviero Toscani racconta in un’intervista al Corriere della Sera il suo incontro con il vicepremier Luigi Di Maio per lo scatto dell’immagine poi finita sulla copertina di Forbes Italia. “Parla bene, è molto più fresco di quelli tristi che c’erano prima se è per questo”, dice Toscani. “Meglio lui dell’ex ministro Carlo ...

Autostrade - Minniti : “Di Maio contro ex ministri? Parli con Salvini che votò la concessione. Io sono per la revisione” : L’ex ministro dell’Interno Marco Minniti parla del crollo del ponte Morandi durante la trasmissione InOnda (La7) e replica alle accuse del vicepremier Luigi Di Maio che ha chiamato in causa gli ex ministri: “Faccia una cosa più semplice. Parli con l’altro vicepremier che quelle concessioni le votò” L'articolo Autostrade, Minniti: “Di Maio contro ex ministri? Parli con Salvini che votò la ...

M5s - fronda contro la Lega : "Alimenta odio"/ Migranti - deputati e consiglieri contro Di Maio : M5s, fronda contro la Lega: "Alimenta odio". Ultime notizie, caso Migranti, deputati e consiglieri contro Di Maio per la linea del Carroccio di Salvini(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:54:00 GMT)

Bonifica di Bagnoli - lascia il commissario Nastasi : Lega e Di Maio contro il ministro Lezzi : Salvatore Nastasi si è dimesso. Il commissario per la Bonifica di Bagnoli aveva capito già ad inizio agosto che con il nuovo governo non c'era più spazio politico per andare...

"La Lega alimenta l'odio". Tra i 5 stelle cresce la fronda contro Di Maio : La fronda c'è e si vede. Il mondo grillino è in fermento e per la prima volta nella storia del M5s siamo in grado di annotare le dichiarazioni pubbliche contrarie alla linea "ufficiale" incarnata dal capo politico Luigi Di Maio. Il caso dei migranti trattenuti a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera ha fatto deflagrare quel dissenso che, da molti mesi, si muoveva sottotraccia, nei retroscena e nei mal di pancia sussurrati sui ...

CROLLO MORANDI - TONINELLI : "AUTOSTRADE PAGA - MA PONTE LO FÀ LO STATO"/ Ultime notizie - scontro Toti-Di Maio : CROLLO Genova, TONINELLI vs Autostrade: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il PONTE MORANDI". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:42:00 GMT)

Ilva - i sindacati scrivono a Conte e Di Maio : “Incontro urgente. Il governo dica vuol fare dell’Ilva o scioperiamo” : Una “richiesta di incontro urgentissima” per “conoscere le decisione che il governo intende assumere”. E se non ci sarà un “sollecito riscontro” è pronta “una iniziativa di mobilitazione dell’intero gruppo Ilva e del suo indotto”. Con una lettera firmata dai segretari generali, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e Usb chiedono al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dello Sviluppo ...

Di Maio-Toti - è scontro su ricostruzione : Il vicepremier: «A rifare il ponte sia Fincantieri». Toti: «D’accordo, ma il ponte è ancora nella concessione di Autostrade. Dal Governo mi aspetto fatti, non parole» |

Di Maio contro Orban : ‘No a soldi Ue per chi non vuole ricollocamenti. Ci chiamano populisti? Prenderanno batosta al voto” : “L’Unghieria di Orban alza muri di filo spinato e rifiuta i ricollocamenti. Per quello che mi riguarda chi non aderisce ai ricollocamenti non ha diritto ai finanziamenti europei”. Luigi Di Maio, intervistato da la Stampa, ha affrontato la questione immigrazione dopo il caso Diciotti e soprattutto alla vigilia dell’incontro tra Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban in programma a Milano per il 28 ...

"I fondi? Farsa" - "Non è dogma" È scontro tra l'Ue e Di Maio : Il fronte tra Europa e governo resta aperto. Nelle ore calde della vicenda Diciotti, il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio e il titolare del Viminale, Matteo Salvini hanno minacciato Bruxelles di chiudere i rubinetti e di porre il veto sul bilancio pluriennale che va dal 2021 al 2027. Una posizione quella del governo italiano che ha subito trovato il freno della Farnesina con il ministro Moavero che ha definito un "dovere il ...

Di Maio contro l'amico di Salvini : "Cancellare i fondi Ue a Orban" : Qualche imbarazzo tra gli alleati di governo. Dopo l'incontro tra Salvini e Orban, Di Maio attacca l'alleato del ministro dell'Interno. Il M5s prova a smarcarsi dalla Lega su migranti ed elezioni Ue Segui su affaritaliani.it

Commissione Ue contro Luigi Di Maio : “Che farsa. Ma quali 20 miliardi all’anno - l’Italia al netto ne versa solo 3” : Il commissario Ue al Bilancio, Günther Oettinger, replica alle minacce del vicepremier Luigi Di Maio: "É ora di correggere le cifre sbagliate. l’Italia non versa affatto 20 miliardi di euro l’anno all’Ue, ma tra i 14 e i 16 circa. Se si sottraggono a questi i contributi che arrivano al Paese per i programmi di coesione, la ricerca o le infrastrutture, resta un contributo netto di 3 miliardi l’anno".Continua a leggere