De Luca | sindaco - ME | | ' Stiamo andando avanti | sul percorso di ricognizione dei nostri

Cateno De Luca sindaco di Messina - riferisce di prendere le distanze dall'infame gesto contro i centri per migranti : Il sindaco di Messina, l'onorevole Cateno De Luca, dopo aver appreso di quanto accaduto la notte scorsa in due strutture cittadine, riferisce : 'prendo le distanze da questo infame gesto'! 'Condanno ...

La provocazione del sindaco di Messina Cateno De Luca - sui migranti : 'Li mandiamo nelle baracche e negli alberghi i baraccati?' : ...un tetto dignitoso ai messinesi e tenere per qualche anno i migranti nelle baracche? Una cosa del genere farebbe indignare tutto il mondo ed i benpensanti ma dei messinesi nelle baracche il mondo ed ...

Sindaco Messina : "Migranti nelle baracche"/ Cateno De Luca - la provocazione : "li inviano senza avvisi" : Sindaco Messina: "Migranti nelle baracche". Ultime notizie Cateno De Luca, la provocazione del primo cittadino: "li inviano senza avvisi, nessuno si è degnato di chiamarmi"(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:54:00 GMT)

Nave Diciotti - la provocazione del sindaco di Messina Cateno De Luca : “I migranti? Metto a disposizione le baracche” : “I migranti? Metto a disposizione le baracche, quelle dove attualmente vivono 10mila messinesi tra amianto, fogne a cielo aperto e sporcizia. Qualcuno mi accuserà di razzismo? Prima, però, dovrà spiegarmi perché in quelle strutture fatiscenti può viverci un italiano, ma un migrante no”. A lanciare la provocazione all’Adnkronos è Cateno De Luca, il sindaco di Messina ed ex parlamentare regionale di Sicilia Vera, non nuovo per la ...

Al Comune di Messina - il sindaco De Luca - ha avviato la ricognizione del personale di categoria A e B : Al Comune di Messina, il sindaco De Luca, ha avviato la ricognizione del personale di categoria A e B, ma ancora nessuno ha manifestato la propria disponibilità a fare l'attacchino. E Cateno De Luca ...

Incontro del sindaco di Messina De Luca - con una rappresentanza degli inquilini : Dalla pagina Facebook del primo cittadino di Messina Cateno De Luca, si evince quanto da lui stesso evidenziato : 'stamattina abbiamo avuto un costruttivo confronto con i rappresentanti degli ...

Sullo sbaraccamento delle aree degradate di Messina - interviene il sindaco Cateno De Luca : Cateno De Luca numero uno di Palazzo Zanca, sulla sua pagina Facebook nella giornata odierna ha scritto : 'sul risanamento e sbaraccamento, concluso l'incontro con grande soddisfazione di tutti. oggi ...

“È GENOVESE?” GAFFE DELLA GIORNALISTA SKY CON SINDACO BUCCI/ Video - Luca Bizzarri : “Un sorriso nella tragedia” : “Lei è GENOVESE?” al SINDACO BUCCI, GAFFE DELLA GIORNALISTA di Sky: Video. E i social subito si scatenano: il filmato fa il giro di Internet e diventa virale. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:07:00 GMT)

La chiusura della via Tommaso Cannizzaro - raccontata dal sindaco di Messina Cateno De Luca : Il sindaco di Messina Cateno De Luca, attraverso un post sulla sua pagina Facebook ha raccontato la chiusura di un importante tratto stradale, scrivendo di aver ricevuto dall'assessore Minutoli e ...

Rudy Neumann e Nicoletta Zanini premiati dal sindaco Luca Coffari : "Per la straordinaria brillante carriera che l'ha portata ad esibirsi nei maggiori teatri del mondo e a tramettere la sua esperienza attraverso un'intensa attività didattica a nuove generazioni di ...

Cateno De Luca - on. sindaco di Messina - : 'Nessun plesso che ospita le scuole dell'infanzia - primaria e secondaria di primo grado è in ... : Il sindaco messinese Cateno De Luca, in un post su Facebook ha scritto : 'Nessun plesso che ospita le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado è in regola! Il primo report, sarà ...

Il 15 agosto - giorno della 'Vara' - a Messina : il sindaco Cateno De Luca - parteciperà alla 'processione' : Il sindaco peloritano Cateno De Luca, seguirà la -processione- dell'Assunta, che si terrà il prossimo 15 agosto ed in merito a questo evento in una intervista di -Voce di Popolo- ha affermato : 'io ho ...

Cateno De Luca : 'O eliminano le baracche - o eliminano il sindaco di Messina' : Cateno De Luca, ha fatto il resoconto, su un importante appuntamento che ha tenuto lunedì 6 agosto ed ha sottolineato : 'con questa mia affermazione ieri verso le ore 20 in Prefettura si è concluso il ...

Bruno a Riace per esprimere la propria solidarietà e vicinanza al sindaco Mimmo Lucano : ... rimettendo in funzione i telai, recuperando tradizioni che richiamano valori e radici comuni, e nello stesso tempo innescano il meccanismo virtuoso che incrementando il turismo porta economia. Ecco ...