Dall' Italia alla Macedonia per un matrimonio | la famiglia Pocesta sterminata nel sonno

Zingaretti : 'Orban riceve Dalla Ue 5 volte di più di quanto versa. Salvini difenda gli italiani' : 'L'Ungheria riceve 4,5 miliardi dall'Unione Europea. Quasi 5 volte in più di quelli che versa, che sono circa 900 milioni. Quindi una parte dei soldi che arrivano agli ungheresi escono dalle tasche ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Per Piazza Affari tornano i dati Dall'Italia (28 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari comincia a intravvedere i 21.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 03:38:00 GMT)

'Difendo l'Italia Dall'invasione - e adesso processatemi' : C'è qualche cosa in particolare che l' infastidisce nei capi d' imputazione , sequestro di persona, abuso d' ufficio e arresto illegale, che le sono contestati? 'Quando ho iniziato a fare politica, ...

L'UE STA APPARECCHIANDO L'USCITA DELL'ITALIA Dall'EURO - : Ricordiamo che l'Italia sembra aver ricevuto massima disponibilità da Trump per sostenerla sulla questione del debito, pur non sapendo bene come, a fronte di un appoggio alla politica pro-dazi; e si ...

Dallo stadio alla Torre di Pisa - Diego Simeone ‘turista’ in Italia [GALLERY] : Dallo stadio per vedere il figlio alle bellezze della Toscana, Diego Simeone si comporta da ‘turista’ tra Firenze e Pisa Dopo aver assistito alla partita della Fiorentina, in cui il figlio Giovanni è stato protagonista, Diego Simeone si sta godendo l’Italia da ‘turista’. Le foto, condivise sul suo profilo Instagram e su quello della compagna Carla Pereyra, raccontano di un viaggio tra le bellezze storiche ...

“È successo in parrocchia”. Choc in Italia - violenza sessuale su una bambina di 8 anni. Orco ripreso Dalle telecamere : Ennesimo caso di tentata violenza sessuale. Dopo la turista violentata a Capri e e un’altra vittima a Rimini (dove sono indagati due allievi poliziotti di Brescia), il caso ‘principe’ della stagione resta quello di Jesolo dove una quindicenne è stata stuprata in spiaggia da un senegalese. Nella giornata di sabato, invece, a Castellaneta (Taranto), un marocchino ha prova a stuprare una ragazzina di diciassette anni: il tentativo ...

Classifica dei brani più trasmessi Dalle radio italiane : Baby K ancora in testa : L’estate è quasi terminata e noi siamo già arrivati alla trentaquattresima settimana di questo 2018. E, come ogni weekend, puntuale arriva la Classifica EarOne dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Per la seconda settimana di fila a dominare l’airplay è Da zero a cento di Baby K, colonna sonora della campagna pubblicitaria estiva della Vodafone che le ha dato una grossa spinta come è accaduto con Ghali e la sua Cara Italia lo scorso ...

Oettinger : 'Dall'Italia 3 miliardi all'Ue. Una caricatura dire che ne paga venti' : Il commissario Ue al bilancio Guenther Oettinger , in un'intervista a Politico.eu, ha sottolineato che 'l'Italia paga 14, 15, 16 miliardi l'anno ma se si prende in conto quel che ricevono dal bilancio ...

Forza Italia - la Gelmini a Salvini : “Esci Dall’alleanza innaturale con i 5 stelle e torna con noi. Vinciamo insieme” : “A Matteo Salvini dico: esci da questa alleanza innaturale con i 5 stelle e torna con il centrodestra, che Vinciamo insieme. Il Paese non può più aspettare”. Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervistata da Il Tempo si è rivolta direttamente al leader del Carroccio e ministro dell’Interno e ha chiesto di ricomporre la coalizione. “Noi crediamo”, ha detto, “che quella ...

Ue - Oettinger : 20mld Dall'Italia? Farsa : 15.40 "Dovremmo correggere le cifre. Non sono 20 miliardi di euro l'anno. L'Italia paga 14, 15, 16 miliardi di euro all' anno. Se si tiene conto di ciò che riceve dal bilancio dell'Ue, resta un contributo netto di 3 miliardi di euro all'anno ". Lo ha detto il commissario al bilancio dell'Ue Gunther Oettinger, intervistato da Politico.eu, replicando alle affermazioni del governo italiano sul contributo annuo all'Ue. "Venti miliardi di euro sono ...

Oettinger : 'Dall'Italia 3 miliardi all'Ue. Una caricatura dire che ne paga venti' : ... aggiunge, vanno ai 'programmi di coesione, ricerche e infrastrutture, per esempio al tunnel di base del Brennero' in quanto gli stati membri 'sono in ultimo i beneficiari della politica di bilancio ...

Oettinger : «Dall'Italia 3 miliardi all'Ue. Una caricatura dire che ne paga venti» : Il commissario Ue al bilancio Guenther Oettinger, in un'intervista a Politico.eu, ha sottolineato che «l'Italia paga 14, 15, 16 miliardi l'anno ma se si prende in conto quel che...

Migranti - Macron : “Italia? Crisi politica causata Dall’assenza di solidarietà Ue. Ma da xenofobi denunce senza soluzioni” : Sulla questiona Migranti “c’è una Crisi politica in Europa”. E l’hanno prodotta gli Stati Ue con “l’assenza di solidarietà”. E pure: “Quello che succede in Italia lo abbiamo creato politicamente in Europa”. Il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo alla Conferenza degli Ambasciatori e illustrando le prospettive future della diplomazia francese, ha affrontato anche il tema degli ...