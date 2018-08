Dall' Argentina | ' Dybala al Real per 180 milioni di euro' | ma la Juve non lo cede

Calciomercato - clamoroso Dall'Argentina : Dybala al Real. Ma è una bufala? : Mauricio Hidalgo parla di accordo totale tra i club: trasferimento immediato per 180 milioni di euro. Ma il quotidiano argentino smentisce perfino che lavori per loro...

Calciomercato - clamoroso Dall'Argentina : Dybala al Real : Secondo Diario Olé ci sarebbe accordo totale tra i club: trasferimento immediato per 180 milioni di euro

Argentina - Senato revoca alla Kirchner immunità Dalle perquisizioni : Poche settimane fa, Amado Boudou, ministro dell'Economia negli anni della presidenza Kirchner, è stato condannato per corruzione a cinque anni e dieci mesi di prigione. La senatrice ha dichiarato di ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : Italia eliminata agli ottavi Dall’Argentina : Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia nei Mondiali di Basket in carrozzina in corso di svolgimento ad Amburgo. Gli azzurri sono stati sconfitti dall’Argentina per 59-46 al termine di una partita nella quale è stato decisivo il parziale di 21-7 nel primo quarto dei sudamericani. Fatale un inizio davvero complicato per l’Italia, che ha segnato il primo canestro dalla lunetta dopo oltre la prima metà del primo ...

Barcellona - colpo Dall'Argentina : Il Barcellona pensa al futuro. Come riporta TyC Sport , il club blaugrana ha messo gli occhi su Leo Balerdi , giovane centrocampista difensivo del Boca Juniors .

Argentina - caso-Messi : si è preso una pausa Dalla Nazionale : In Argentina è tornato di moda il caso-Messi. Di nuovo. L'asso del Barcellona ha comunicato a Scaloni, allenatore ad interim della Nazionale, in attesa di conoscere il successore di Sampaoli, che non ...

Messi si prende una pausa Dall'Argentina : ... dunque, il ct ad interim Lionel Scaloni dovrà rinunciare all'apporto di Messi , che più che essere indispettito dall'atteggiamento di certi tifosi e certa stampa - comune, del resto, in un mondo ...

Wanda Nara-Maradona - shock Dall’Argentina : “ecco cosa è successo nella suite” [VIDEO] : Sesso Wanda Nara-Maradona – La coppia Wanda Nara-Icardi continua ad essere al centro del gossip, nelle ultime ore rivelazioni clamorose direttamente dall’Argentina. Tra Wanda e Diego Armando Maradona secondo la stampa argentina, un tempo ci sarebbe stato del tenero. La presentatrice Mirtha Legrand, che tempo fa aveva raccontato l’episodio con protagonisti Maradona e la Nara, torna sull’argomento e svela: “stavo pranzando ...

Sesso Wanda Nara-Maradona - shock Dall’Argentina : “ecco cosa è successo nella suite” [VIDEO] : Sesso Wanda Nara-Maradona – La coppia Wanda Nara-Icardi continua ad essere al centro del gossip, nelle ultime ore rivelazioni clamorose direttamente dall’Argentina. Tra Wanda e Diego Armando Maradona secondo la stampa argentina, un tempo ci sarebbe stato del tenero. La presentatrice Mirtha Legrand, che tempo fa aveva raccontato l’episodio con protagonisti Maradona e la Nara, torna sull’argomento e svela: “stavo pranzando ...

Mazara scatenato sul mercato! Dall'Argentina arriva il forte centrocampista Tomas Urruty : In Argentina ha giocato in Serie B nel Villa San Carlo e in Serie C nello Sportivo Patria e nello Sport Club Pacifico. Il Giocatore è la prima volta che vestirà la maglia di una squadra siciliana. I ...

Calciomercato Genoa - non solo Spinelli : Preziosi pronto a battere un altro colpo… Dall’Argentina : In dirittura le trattative per Kouamé, Spinelli e Lisandro Lopez, il Genoa prova a mettere le mani anche su un centrocampista argentino classe ’99 Dopo aver sfoltito un po’ la rosa, il Genoa si prepara a chiudere una serie di operazione che cambiano il volto della squadra. Accolto Romulo dopo le visite mediche di ieri, il club rossoblu si prepara adesso a chiudere le situazioni relative a Kouamé e Spinelli, entrambi attaccanti ...

Dall'interesse del Napoli all'Argentina - Rulli a un passo dal Boca Juniors : Appena un anno fa Geronimo Rulli sembrava promesso sposo del Napoli , ma nel giro di 365 giorni il mondo sembra essersi ribaltato: il club azzurro ha affidato la porta ad Alex Meret , mentre il portiere della Real Sociedad è a un passo dal ritorno in patria. Stando a quanto riportato da ESPN , ...

Incredibile Sampaoli : “dimissioni Dall’Argentina? Non ci penso neanche” : Sampaoli sembra non voler lasciare la panchina della Nazionale argentina, Incredibile quanto dichiarato in conferenza stampa “Non prendo neanche in considerazione la possibilità di farmi da parte”. Esordisce così il ct Sampaoli in conferenza stampa, lasciando tutti di stucco. Il tecnico dell’Argentina è il primo imputato dopo il flop clamoroso della Nazionale, ma per il momento sembra non voler abbandonare la propria ...

“Argentina - è la fine della nostra generazione” : Mascherano dà il via ai ritiri Dalla Nazionale : Mascherano ha dato inizio ad una sorta di effetto domino che potrebbe portare diversi argentini a dire addio alla Nazionale “Argentina, è la fine della nostra generazione”. Mascherano annuncia a caldo l’addio dalla Nazionale argentina. Il centrocampista ha deciso di comunicare alla stampa la sua decisione a caldo, subito dopo il flop clamoroso della spedizione a Russia 2018. In Argentina si fa un gran parlare degli altri ...