Dalla rivoluzione economica alla regressione culturale

SERIE B 2018-19/ Dalla novità DAZN al torneo a 19 squadre... fino alla rivoluzione del 7 settembre : SERIE B 2018-19: Dalla novità DAZN al torneo 19 squadre... fino al 7 settembre, quando il format del campionato potrebbe essere nuovamente rivoluzionato(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 01:30:00 GMT)

Casaleggio a ItaliaOggi : "La rivoluzione tecnologica a cui penso deve partire Dalla scuola" : "Il nostro Paese è ancora legato a modelli 'tradizionali' a tutti i livelli. Il nostro sistema produttivo è fondato sulle piccole e medie imprese che faticano ad accedere alle nuove opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica per una questione di costi ma anche di cultura. E' necessario immaginare fin da ora un serio piano di investimenti per l'innovazione, razionalizzando le risorse che pure esistono ma sono ...

Dalla Serie A agli sport USA - arriva la rivoluzione DAZN : Dopo Cristiano Ronaldo in maglia bianconera, la maggiore curiosità nel conto alla rovescia per l’inizio del campionato riguarda DAZN (si pronuncia “dazon”), il servizio di sport in streaming live e on demand, che insieme a Sky trasmetterà le partite di Serie A. Sulla piattaforma di proprietà di Perform Group, già attiva in Germania, Svizzera, Austria, Canada e Giappone e in procinto di sbarcare in Italia e negli Stati Uniti, saranno ...

Fallimenti - illeciti e penalizzazioni. Rivoluzione nei campionati Dalla Serie A alla Serie C. Tutte le ipotesi di ripescaggio : Come è quasi abitudine, ogni estate è accompagnata da questa frase: “Il calcio italiano è nel caos“. Una spiacevole ripetitività dettata, probabilmente, dalla necessità di ridurre le squadre professionistiche per evitare lo stucchevole spettacolo di questi giorni tra fideiussioni fittizie e conti in rosso. Serie A In Serie A tiene banco la situazione di Parma e Chievo. Il club di proprietà di Luca Campedelli è stato deferito al ...

Dalla CINA/ Lao Xi : a Conte serve un patto con la Francia per evitare la rivoluzione : Migranti, pmi ed economia condizionano il governo. Che deve però consolidare il consenso che ha nel paese. A Conte occorre un patto con la Francia. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 06:01:00 GMT)

La rivoluzione silenziosa di monsieur Deschamps Dalla Bastiglia al Cremlino : Il giorno dopo il 14 luglio, potrà esserci un'altra rivoluzione. Parigi prepara due feste, tra domani e domenica. Prima la Bastiglia, dopo la piazza Rossa. La Francia campione del mondo è un'idea improvvisa di Didier Deschamps. Ha voglia di entrare nella storia dalla porta principale, anche se pochissimi lo considerano un grande allenatore. Soltanto Zagallo e Beckenbauer sono riusciti a vincere il mondiale da calciatori prima e da allenatori ...