Da oggi a Venezia sfilata glamour di stelle | subito Gosling e il caso Cucchi

Calciomercato Serie B : Benevento e Foggia le regine - bene la Salernitana. Deludono Carpi e Venezia. Ecco tutti i probabili 11 : La sessione estiva del Calciomercato è andata in archivio. Alle 18 di ieri è calato il sipario sulla campagna acquisti della Serie A e della Serie B. Per la Lega Pro invece la deadline è fissata tra una settimana. Dopo aver stilato il pagellone per i movimenti della massima Serie, oggi andremo ad analizzare il mercato condotto dalle squadre del campionato cadetto con numerosi colpi importanti messi a segno. benevento, Foggia e Salernitana ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per temporali tra oggi e domani : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato l’Allerta Meteo codice “giallo” per temporali previsti tra oggi e domani su tutto il territorio regionale: “Una saccatura atlantica si avvicina alle Alpi con correnti in quota piu’ fresche che determineranno un’accentuazione dell’instabilita’ atmosferica, data la presenza d’aria calda e umida nei bassi strati. Da oggi ...

Porti : varato piano lavori pubblici 2019- 20121 per Venezia e Chioggia (4) : (AdnKronos) - Sul fronte della ristrutturazione dei fabbricati portuali, in area Via del Commercio, si prevede il recupero del Fabbricato 330 soggetto a vincolo storico dove si trasferiranno vari uffici già attivi nel vetusto Fabbricato 323. L’importo dei lavori previsti ammonta a 2,5 mln di euro. E

Porti : varato piano lavori pubblici 2019- 20121 per Venezia e Chioggia (3) : (AdnKronos) - “Gli interventi di accessibilità a Porto Marghera ci consentiranno, inoltre, di migliorare la fluidità del traffico industriale e urbano, aggiunge il presidente Musolino, mentre il restauro dei fabbricati portuali migliorerà l’operatività delle attività insediate. La valorizzazione del

Porti : varato piano lavori pubblici 2019- 20121 per Venezia e Chioggia (2) : (AdnKronos) - Inseriti nel piano anche numerosi interventi di recupero e valorizzazione di fabbricati. Tra questi l’intervento nell’area “ex Monopoli – Tabacchi” che prevede la sistemazione dei piazzali per un loro reimpiego a fini portuali (costo previsto 800 mila euro oltre a 1.335.000 euro già st

Porti : varato piano lavori pubblici 2019- 20121 per Venezia e Chioggia : Venezia, 27 lug. (AdnKronos) - Si è riunito questa mattina il Comitato di Gestione, organo direttivo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, presieduto dal presidente dell’AdSP Pino Musolino e composto da Fabrizio Giri in rappresentanza della Città Metropolitana, Maria R

Porti : varato piano lavori pubblici 2019- 20121 per Venezia e Chioggia (2) : (AdnKronos) – Inseriti nel piano anche numerosi interventi di recupero e valorizzazione di fabbricati. Tra questi l’intervento nell’area ‘ex Monopoli ‘ Tabacchi” che prevede la sistemazione dei piazzali per un loro reimpiego a fini portuali (costo previsto 800 mila euro oltre a 1.335.000 euro già stanziati) e la conservazione architettonico-strutturale dell’edificio B ‘Edificio Sali e ...

Porti : varato piano lavori pubblici 2019- 20121 per Venezia e Chioggia (3) : (AdnKronos) – ‘Gli interventi di accessibilità a Porto Marghera ci consentiranno, inoltre, di migliorare la fluidità del traffico industriale e urbano, aggiunge il presidente Musolino, mentre il restauro dei fabbricati portuali migliorerà l’operatività delle attività insediate. La valorizzazione dell’Edificio Sali e Tabacchi favorirà la diffusione di una cultura portuale-industriale veneta che deve tornare a ...

Porti : varato piano lavori pubblici 2019- 20121 per Venezia e Chioggia (4) : (AdnKronos) – Sul fronte della ristrutturazione dei fabbricati portuali, in area Via del Commercio, si prevede il recupero del Fabbricato 330 soggetto a vincolo storico dove si trasferiranno vari uffici già attivi nel vetusto Fabbricato 323. L’importo dei lavori previsti ammonta a 2,5 mln di euro. E’ prevista, inoltre, la manutenzione straordinaria del Fabbricato 359 in uso alla Polizia di Frontiera, sempre in area Via ...

Porti : varato piano lavori pubblici 2019- 20121 per Venezia e Chioggia : Venezia, 27 lug. (AdnKronos) – Si è riunito questa mattina il Comitato di Gestione, organo direttivo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, presieduto dal presidente dell’AdSP Pino Musolino e composto da Fabrizio Giri in rappresentanza della Città Metropolitana, Maria Rosaria Campitelli in rappresentanza della Regione Veneto, e dal comandante della Capitaneria di Porto di Venezia l’Ammiraglio ...

Porti : varato piano lavori pubblici 2019- 20121 per Venezia e Chioggia : Venezia, 27 lug. (AdnKronos) – Si è riunito questa mattina il Comitato di Gestione, organo direttivo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, presieduto dal presidente dell’AdSP Pino Musolino e composto da Fabrizio Giri in rappresentanza della Città Metropolitana, Maria Rosaria Campitelli in rappresentanza della Regione Veneto, e dal comandante della Capitaneria di Porto di Venezia ...

Maltempo Venezia : allerta meteo per oggi - da domani torna il sereno : Il Comune di Venezia ha diramato un’allerta meteo per la giornata di oggi: il servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CDF) della Regione Veneto ha reso noto che fino alla serata oggi saranno possibili temporali anche di natura intensa. Secondo quanto previsto da Arpav, ai fenomeni temporaleschi saranno associati lievi cali delle temperature nell’ordine di un paio di gradi. Già da domani si dovrebbe assistere ad un ...

I pescatori di vongole dei distretti marittimi di Venezia e Chioggia ottengono la prima certificazione MSC in Italia : La O.P. Bivalvia Veneto Società Cooperativa, in sinergia con il CO.GE.VO. (COnsorzio GEstione vongole) di Venezia ed il CO.GE.VO. Chioggia, ha ottenuto la certificazione MSC (Marine Stewardship Council) per la pesca delle vongole nell’area veneta dell’Adriatico, poiché è stata giudicata sostenibile e ben gestita in seguito ad una valutazione condotta dal certificatore indipendente DNV-GL. Si tratta della prima attività di pesca a ricevere la ...

Venezia : da oggi in servizio 22 steward : ANSA, - Venezia, 13 LUG - Hanno preso servizio questa mattina a Venezia 22 nuovi steward voluti dall'Amministrazione comunale per informare e indirizzare i turisti che visitano in il centro storico ...