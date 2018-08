Cuore | dormire dalle 6 alle 8 ore protegge dai rischi

dilei

(Di mercoledì 29 agosto 2018)ogni notte8 oreilmalattie. Lo svela uno studio scientifico che individua la durata perfetta del sonno. Secondo gli esperti serve un numero preciso di ore per limitare ilo di patologie cardiovascolari.meno di 6 ore infatti aumenta del 10% la possibilità di soffrire di malattie coronariche o di ictus, mentre quando si superano le 8 ore cresce ilo per il cervello. A svelarlo gli studiosi che si sono riuniti in occasione del Congresso della Società europea di cardiologia Esc a Monaco di Baviera. Nel corso del convegno sono stati presentati diversi studi scientifici che negli anni hanno indagato il legame fra sonno e problemi cardiovascolari. Grazie alla metanalisi è stato possibile individuare il numero perfetto di ore necessarie per essere in salute: non più di 8 e non meno di 6. La ricerca è stata firmata dal team di ...