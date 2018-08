Crystal Palace | rivoluzione sul mercato | giovani in prestito gratis a patto che giochino

Pronostico Watford vs Crystal Palace - Premier League 26-8-2018 : England Premier League 2018-2019, 3^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Watford-Crystal Palace, domenica 26 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Watford-Crystal Palace, domenica 26 agosto. La Premier League propone uno dei tanti derby di Londra tra due formazioni distanziate in classifica di una sola lunghezza. Analisi e Pronostico del match. Come arrivano Watford e Crystal Palace? Il Watford è a punteggio ...

Il Liverpool risponde al City : vittoria sul campo del Crystal Palace : Liverpool vittorioso sul campo del Crystal Palace per 2-0, Klopp e soci non mollano il passo dei citizens di Pep Guardiola Il Liverpool ha vinto in casa del Crystal Palace per 2-0, nonostante un po’ di sofferenza prima della rete allo scadere di Manè. La squadra di Klopp però, mantiene il passo del Manchester City, restando a punteggio pieno nelle prime due gare di Premier League disputate. Una squadra di enorme talento quella di ...

Premier League - il Liverpool fa paura : blitz sul campo del Crystal Palace [FOTO] : 1/18 AFP/LaPresse ...

Crystal Palace Liverpool 0-1 : il risultato del monday night in diretta LIVE. Milner su rigore : Crystal Palace-Liverpool 0-1 LIVE 45' Milner rig., L, Crystal Palace, 4-4-2,: Hennessey; Wan-Bissaka, Tomkins, Sakho, van Aanholt; Townsend, Milivojevic, McArthur, Schlupp; Benteke, Zaha. All. Roy ...

Pronostico Crystal Palace vs Liverpool - Premier League 20-8-2018 e Analisi : England Premier League 2018-2019, 2^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Crystal Palace-Liverpool, lunedì 20 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Crystal Palace-Liverpool, lunedì 20 agosto. La seconda giornata di Premier League si conclude a Selhurst Park con il primo Monday Night della stagione. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Crystal Palace e Liverpool? Il Crystal Palace ...