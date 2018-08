Crollo Ponte Morandi | Intesa San Paolo cancella mutui per gli sfollati Smentite le voci

Crollo Ponte Morandi - Banca Intesa pronta a cancellare i mutui degli sfollati : Gli sfollati di Genova dopo il Crollo del Ponte Morandi dovranno continuare a pagare i mutui [VIDEO], pur avendo perso le case. Purtroppo lo prevede l'ordinamento, considerato che si tratta di un debito gia' contratto con l'istituto di credito, indipendente dall'esistenza stessa del bene acquistato. Tutto questo, salvo intervento diretto della Banca ed è quanto si appresta a fare Intesa San Paolo che, stando alle ultime dichiarazioni dei vertici ...

Crollo Genova - la lettera inviata a febbraio da Autostrade : "Ponte non sicuro" : La società: "La lettera inviata al ministero delle Infrastrutture - resa nota da "L'Espresso" - non era d'allarme ma serviva a sollecitare l'approvazione del progetto di miglioramento del viadotto"

Crollo Ponte - Autostrade : lettera di febbraio a Mit non era d'allarme : La lettera inviata al ministero delle Infrastrutture dalla società Autostrade per l'Italia, resa nota dall'Espresso, non era "d'allarme" ma serviva a sollecitare l'approvazione del progetto di

Crollo Ponte Morandi - Autostrade : lettera al ministero era "di sollecito" : La società defnisce "assolutamente fuorviante e non veritiera" l'interpretazione data dal settimanale l'Espresso della missiva inviata in febbraio al Mit sulla tenuta del viadotto

Crollo Ponte Genova - Autostrade : “Alle famiglie versati oltre 2 milioni di euro” : Autostrade per l’Italia fa sapere che sono stati versati i contributi per le prime necessita’ a quasi tutte le famiglie della Zona Rossa costrette ad abbandonare la propria abitazione a causa del Crollo del viadotto Polcevera. Su un totale di 252 famiglie genovesi che hanno dovuto lasciare la casa – si legge in una nota -, 245 nuclei familiari hanno presentato richiesta di un contributo economico alla società per le primissime ...

Bagnasco ricorda le vittime del Crollo di ponte Morandi : Al santuario della Madonna della Guardia, nel capoluogo ligure, processione e messa in omaggio alle vittime -

Crollo Ponte Morandi - Pastorino : "da domani la nostra mappatura dei disagi" : Il Crollo è una vicenda devastante, ed è anche dimostrazione che la visione politica degli ultimi 50 anni non ha saputo sviluppare una prospettiva di viabilità, e vivibilità, emancipata da ponte ...

Crollo Ponte Morandi : Guardia di Finanza sequestra documentazione - : La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro emesso dalla procura di Genova che riguarda tutta la documentazione relativa al Ponte Morandi dopo il Crollo avvenuto lo scorso 14 agosto ...

Crollo Genova - ecco il ponte di Renzo Piano Toti : "Autostrade paga - Fincantieri lo fa" : Il ponte firmato dall'archistar non ha tiranti, ma piloni come prue di navi; sarà illuminato da 43 lampioni, uno per ogni vittima: la luce proietterà una vela. La Guardia di finanza ha sequestrato documenti al Mit, al Provveditorato e alla Spea

Porto Genova - disagi per Crollo Ponte Morandi. Assoporti : Ridurre tasse ancoraggio e accise : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Crollo Ponte Morandi - la Guardia di Finanza sequestra documenti al Ministero dei Trasporti : 'Nessuna polemica politica: il Comune di Genova, così come la regione Liguria, sono in contatto quotidiano con Roma e 'in ottimi rapporti con il governo', ha detto, riferendosi alle discussioni per ...