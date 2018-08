Crollo ponte Morandi | Intesa San Paolo cancella mutui per gli sfollati La banca

Crollo ponte Morandi - Pastorino : "da domani la nostra mappatura dei disagi" : Il Crollo è una vicenda devastante, ed è anche dimostrazione che la visione politica degli ultimi 50 anni non ha saputo sviluppare una prospettiva di viabilità, e vivibilità, emancipata da ponte ...

Crollo Genova - ecco il ponte di Renzo Piano Toti : "Autostrade paga - Fincantieri lo fa" : Il ponte firmato dall'archistar non ha tiranti, ma piloni come prue di navi; sarà illuminato da 43 lampioni, uno per ogni vittima: la luce proietterà una vela. La Guardia di finanza ha sequestrato documenti al Mit, al Provveditorato e alla Spea

Porto Genova - disagi per Crollo ponte Morandi. Assoporti : Ridurre tasse ancoraggio e accise : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Crollo ponte - Intesa cancella i mutui : GENOVA, 29 AGO - Intesa Sanpaolo è "pronta a cancellare i mutui nella zona rossa colpita dal Crollo del ponte Morandi e a supportare con altri interventi le famiglie e le imprese della zona rossa". Ha ...

«Bolla d'aria nel calcestruzzo» : l'inquietante ipotesi sul Crollo del ponte Morandi : Una bolla d'aria all'interno del tirante di calcestruzzo che avrebbe corroso e arrugginito i cavi di acciaio all'interno dello strallo. È il primo scenario, come riportato da...

Crollo ponte Genova - Intesa Sanpaolo cancella i mutui per gli sfollati : La banca ha deciso di procedere con la remissione unilaterale dei mutui prima casa a favore di tutti coloro che si trovano a...

