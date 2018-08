Crollo ponte Morandi a Genova | il progetto il Renzo Piano | 43 pali della luce in ricordo

Crollo del ponte - Di Maio ora accusa i vecchi governi : 'Danno erariale' : 'Chi ha sbagliato pagherà', promette il vicepremier. I documenti, finora segretissimi, della concessione ad Autostrade sono pubblici solo da un giorno, ma la lista del ministro Luigi Di Maio è già ...

Crollo ponte - Toninelli riferisce in Parlamento : Questo pomeriggio, alle 15, il ministro delle Infastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, riferirà in Parlamento sul Crollo di Ponte Morandi a Genova, davanti alle commissioni riunite Ambiente e ...

Crollo Genova - Renzo Piano : ‘Idea di Ponte’ per nuovo Morandi/ Ultime notizie : l'appello di Luca Bizzarri : Renzo Piano, da Toti con plastico per nuovo ponte Genova: “Ci sarà il ricordo della tragedia”. Le Ultime notizie sull'idea del grande architetto genovese per il viadotto(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 00:25:00 GMT)

Crollo ponte : evento benefico dei tifosi della Sampdoria : S’intitola ‘I Sampdoriani per Genova’, l’iniziativa della Federazione dei club blucerchiati e i Gruppi della Sud per aiutare le famiglie colpite dalla tragedia del Crollo del ponte Morandi. Appuntamento domenica sera, prima della sfida fra Sampdoria e Napoli al Ferraris, quando saranno messe in vendita magliette (offerta minima 5 euro) il cui ricavato “sarà destinato a progetti – scrivono gli ideatori ...

Crollo Genova - Toti : possibile Ati per realizzazione nuovo ponte : Genova,, askanews, - Per la realizzazione del nuovo pontedi Genova "Fincantieri come Cassa Depositi e Prestiti ha offertola sua disponibilità, che noi abbiamo già girato a societàAutostrade. Non so ...

Crollo ponte : Renzo Piano dona "idea ponte" a città : ANSA, - GENOVA, 28 AGO - L'archistar Renzo Piano ha donato alla città di Genova una "idea di ponte" che si è concretizzata nel plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato ...

Crollo ponte Genova - il legale : “Difficile togliere la ricostruzione ad Autostrade” : “Mi pare difficile che finché una concessione è in piedi, qualcuno possa riprendersene un pezzo e realizzare” una nuova struttura: l’alternativa sarebbe “una realizzazione ‘in danno’ ma ci vorrebbe prima l’inadempimento del concessionario”. Lo sottolinea all’Adnkronos Marco Padovan, titolare dell’omonimo studio legale milanese che da anni assiste, anche all’estero, imprese e ...

Crollo ponte Genova : partono richieste danni dai familiari delle vittime : partono le richieste danni da parte dei famigliari delle vittime del Crollo di Ponte Morandi. Alcuni dei legali che li rappresentano hanno inviato, infatti, lettere tanto ad Autostrade quanto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Abbiamo già inviato lettere di richiesta danni ad Autostrade per l’Italia, Atlantia e Ministero”, fa sapere l’avvocato Umberto Pruzzo, che rappresenta tutti i familiari di ...

Crollo ponte Morandi - Luigi Di Maio attacca i Benetton : “Prenditori sostenuti dalla politica - chi ha siglato la convenzione verrà denunciato” : Il vicepremier Luigi Di Maio attacca Aspi e Benetton: "Se chi ha fatto la concessione regalo ad Autostrade e chi non l'ha annullata ha causato un danno alle casse dello Stato sarà denunciato alla Corte dei conti per danno erariale: siamo già al lavoro per questo. E parlando di trasparenza: chiediamo ai Benetton di pubblicare i nomi di tutti i politici e tutti i giornali finanziati nel corso di questi anni".Continua a leggere

Crollo ponte Genova - Renzo Piano : l’area della Val Polcevera “ha un grande valore urbanistico” : A Genova l’area della Val Polcevera interessata dal Crollo del ponte Morandi “è di grandissima importanza” anche se “sostanzialmente periferica. Ho lavorato sempre sul tema delle periferie, un’area di trasformazione, industriale e ferroviaria, un’area di straordinaria importanza per la citta’, Genova non puo’ pensare di crescere ne’ verso mare ne’ verso monte, quindi l’area dove ...

Crollo viadotto Genova - Renzo Piano : “Bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera” : “Spero di essere utile, lo faccio con molta convinzione. Bisogna che la citta’ ritrovi orgoglio e riscatto, bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera. Il ponte lo costruiscono gli ingegneri, ma sono lieto di poter essere utile al progetto perche’ dietro al ponte c’e’ l’orgoglio e la bellezza della citta’“: lo ha dichiarato Renzo Piano al termine della ...

Crollo ponte Genova - Borrelli : chiuso il centro di coordinamento soccorsi : Il capo del Dipartimento di Protezione civile Angelo Borrelli ha partecipato oggi a una riunione in prefettura a Genova: dopo avere fatto il punto della situazione in riferimento al Crollo del viadotto Morandi, è stato deciso di “chiudere l’attività del centro coordinamento soccorsi. Adesso lavoriamo su tutte le altre direttrici, come la viabilità e la soluzione dei disagi popolazione,” ha spiegato. Domani “avremo una ...

Genova - Crollo viadotto Morandi : Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città : L’architetto Renzo Piano ha donato alla città di Genova una “idea di ponte“, che ha preso forma in un plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi “ero a Ginevra, e da allora non penso ad altro,” ha dichiarato. L'articolo Genova, crollo viadotto Morandi: Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo ponte - pm : ancora no indagati : 14.36 Al momento non c'è alcun indagato perché "l'analisi della parte amministrativa dell'opera deve essere approfondita e non può esser fatta in modo superficiale, richiede tempo". Lo ha detto il procuratore capo di Genova Cozzi parlando oggi ai media. "Posso dire che già da ora sia i nostri consulenti tecnici che i componenti della commissione del Ministero dispongono di un consistente numero di reperti utili per accertare le cause del ...