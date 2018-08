Crollo ponte - Finanza al Ministero : sequestrata documentazione : Crollo ponte, Finanza al Ministero: sequestrata documentazione Guardia di Finanza nella sede del Ministero dei Trasporti per sequestrare tutta la documentazione relativa al viadotto Morandi. Fiamme Gialle al Provveditorato delle opere pubbliche e nella sede della e nella Spea Engineering spa Parole chiave: ...

Crollo ponte : Guardia di Finanza al Mit - al Provveditorato e alla Spea : La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro emesso dalla procura di Genova inerente documenti relativi al Ponte Morandi. In particolare, le fiamme gialle si trovano presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nell'ufficio ispettivo territoriale di Genova, nella sede del Provveditorato delle opere pubbliche di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta e nella sede della Spea Engineering Spa.

Crollo ponte Genova : tra le ipotesi una bolla d’aria dentro il tirante di calcestruzzo : Tra le ipotesi al vaglio dei consulenti della procura di Genova come possibili cause del Crollo del ponte Morandi – avvenuto lo scorso 14 agosto e che ha provocato la morte di 43 persone – vi sarebbe anche una bolla d’aria all’interno del tirante di calcestruzzo che avrebbe corroso e arrugginito i cavi di acciaio all’interno dello strallo: lo riporta Repubblica. Il difetto potrebbe essersi originato nella fase di ...

Crollo ponte - progetto di Renzo Piano per Genova : 'Bisogna ricostruire bene e senza fretta' ha detto l'archistar e Senatore a vita. 'Il ponte Morandi presentava problemi da lunga data' afferma il procuratore Cozzi secondo il quale finora è stata ...

Crollo ponte Morandi a Genova - il progetto il Renzo Piano : 43 pali della luce in ricordo delle vittime : Alcuni dettagli dell’idea del nuovo ponte Morandi, offerta da Renzo Piano e annunciata ieri al governatore ligure Giovanni Toti, sono state anticipate al Secolo XIX: il progetto prevede 43 pali dell’illuminazione, su una linea semplice e pulita, priva di “strallatura”, ovvero di strutture che sovrastino la carreggiata, con il peso sostenuto interamente dai piloni. I pali dell’illuminazione sono l’elemento ...

Crollo del ponte - Di Maio ora accusa i vecchi governi : 'Danno erariale' : 'Chi ha sbagliato pagherà', promette il vicepremier. I documenti, finora segretissimi, della concessione ad Autostrade sono pubblici solo da un giorno, ma la lista del ministro Luigi Di Maio è già ...

Crollo ponte - Toninelli riferisce in Parlamento : Questo pomeriggio, alle 15, il ministro delle Infastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, riferirà in Parlamento sul Crollo di Ponte Morandi a Genova, davanti alle commissioni riunite Ambiente e ...

Crollo Genova - Renzo Piano : ‘Idea di Ponte’ per nuovo Morandi/ Ultime notizie : l'appello di Luca Bizzarri : Renzo Piano, da Toti con plastico per nuovo ponte Genova: “Ci sarà il ricordo della tragedia”. Le Ultime notizie sull'idea del grande architetto genovese per il viadotto(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 00:25:00 GMT)

Crollo ponte : evento benefico dei tifosi della Sampdoria : S’intitola ‘I Sampdoriani per Genova’, l’iniziativa della Federazione dei club blucerchiati e i Gruppi della Sud per aiutare le famiglie colpite dalla tragedia del Crollo del ponte Morandi. Appuntamento domenica sera, prima della sfida fra Sampdoria e Napoli al Ferraris, quando saranno messe in vendita magliette (offerta minima 5 euro) il cui ricavato “sarà destinato a progetti – scrivono gli ideatori ...