Crollo Genova | la lettera inviata a febbraio da Autostrade | Ponte non sicuro

Crollo Ponte Genova - Autostrade : “Alle famiglie versati oltre 2 milioni di euro” : Autostrade per l’Italia fa sapere che sono stati versati i contributi per le prime necessita’ a quasi tutte le famiglie della Zona Rossa costrette ad abbandonare la propria abitazione a causa del Crollo del viadotto Polcevera. Su un totale di 252 famiglie genovesi che hanno dovuto lasciare la casa – si legge in una nota -, 245 nuclei familiari hanno presentato richiesta di un contributo economico alla società per le primissime ...

Crollo Genova - ecco il ponte di Renzo Piano Toti : "Autostrade paga - Fincantieri lo fa" : Il ponte firmato dall'archistar non ha tiranti, ma piloni come prue di navi; sarà illuminato da 43 lampioni, uno per ogni vittima: la luce proietterà una vela. La Guardia di finanza ha sequestrato documenti al Mit, al Provveditorato e alla Spea

Porto Genova - disagi per Crollo Ponte Morandi. Assoporti : Ridurre tasse ancoraggio e accise : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Porto Genova - disagi per Crollo Ponte Morandi. Assoporti : "Ridurre tasse ancoraggio e accise" : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Crollo ponte Genova - Intesa Sanpaolo cancella i mutui per gli sfollati : La banca ha deciso di procedere con la remissione unilaterale dei mutui prima casa a favore di tutti coloro che si trovano a...

Crollo Genova - Renzo Piano : "Sono 14 giorni che non penso ad altro" : "E' da 14 giorni", da quando è avvenuta la tragedia del ponte Morandi, a Genova, "che non penso ad altro": così il senatore a vita e archistar genovese, Renzo Piano a margine dell'incontro in Regione ...

Crollo ponte Morandi a Genova : le indagini continuano : Teleborsa, - continuano le indagini sul Crollo del ponte Morandi a Genova. La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro emesso dalla Procura di Genova che riguarda tutta la ...

Crollo ponte Genova : tra le ipotesi una bolla d’aria dentro il tirante di calcestruzzo : Tra le ipotesi al vaglio dei consulenti della procura di Genova come possibili cause del Crollo del ponte Morandi – avvenuto lo scorso 14 agosto e che ha provocato la morte di 43 persone – vi sarebbe anche una bolla d’aria all’interno del tirante di calcestruzzo che avrebbe corroso e arrugginito i cavi di acciaio all’interno dello strallo: lo riporta Repubblica. Il difetto potrebbe essersi originato nella fase di ...

Crollo ponte - progetto di Renzo Piano per Genova : 'Bisogna ricostruire bene e senza fretta' ha detto l'archistar e Senatore a vita. 'Il ponte Morandi presentava problemi da lunga data' afferma il procuratore Cozzi secondo il quale finora è stata ...

Crollo ponte Morandi a Genova - il progetto il Renzo Piano : 43 pali della luce in ricordo delle vittime : Alcuni dettagli dell’idea del nuovo ponte Morandi, offerta da Renzo Piano e annunciata ieri al governatore ligure Giovanni Toti, sono state anticipate al Secolo XIX: il progetto prevede 43 pali dell’illuminazione, su una linea semplice e pulita, priva di “strallatura”, ovvero di strutture che sovrastino la carreggiata, con il peso sostenuto interamente dai piloni. I pali dell’illuminazione sono l’elemento ...

Crollo Genova - Renzo Piano : ‘Idea di Ponte’ per nuovo Morandi/ Ultime notizie : l'appello di Luca Bizzarri : Renzo Piano, da Toti con plastico per nuovo ponte Genova: “Ci sarà il ricordo della tragedia”. Le Ultime notizie sull'idea del grande architetto genovese per il viadotto(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 00:25:00 GMT)

Crollo Genova - Toti : possibile Ati per realizzazione nuovo ponte : Genova,, askanews, - Per la realizzazione del nuovo pontedi Genova "Fincantieri come Cassa Depositi e Prestiti ha offertola sua disponibilità, che noi abbiamo già girato a societàAutostrade. Non so ...

Crollo Ponte Genova - il legale : “Difficile togliere la ricostruzione ad Autostrade” : “Mi pare difficile che finché una concessione è in piedi, qualcuno possa riprendersene un pezzo e realizzare” una nuova struttura: l’alternativa sarebbe “una realizzazione ‘in danno’ ma ci vorrebbe prima l’inadempimento del concessionario”. Lo sottolinea all’Adnkronos Marco Padovan, titolare dell’omonimo studio legale milanese che da anni assiste, anche all’estero, imprese e ...

Crollo Ponte Genova : partono richieste danni dai familiari delle vittime : partono le richieste danni da parte dei famigliari delle vittime del Crollo di Ponte Morandi. Alcuni dei legali che li rappresentano hanno inviato, infatti, lettere tanto ad Autostrade quanto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Abbiamo già inviato lettere di richiesta danni ad Autostrade per l’Italia, Atlantia e Ministero”, fa sapere l’avvocato Umberto Pruzzo, che rappresenta tutti i familiari di ...