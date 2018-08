Crollo del ponte | Di Maio ora accusa i vecchi governi | ' Danno erariale'

Crollo ponte : evento benefico dei tifosi della Sampdoria : S’intitola ‘I Sampdoriani per Genova’, l’iniziativa della Federazione dei club blucerchiati e i Gruppi della Sud per aiutare le famiglie colpite dalla tragedia del Crollo del ponte Morandi. Appuntamento domenica sera, prima della sfida fra Sampdoria e Napoli al Ferraris, quando saranno messe in vendita magliette (offerta minima 5 euro) il cui ricavato “sarà destinato a progetti – scrivono gli ideatori ...

Crollo Ponte Genova : partono richieste danni dai familiari delle vittime : partono le richieste danni da parte dei famigliari delle vittime del Crollo di Ponte Morandi. Alcuni dei legali che li rappresentano hanno inviato, infatti, lettere tanto ad Autostrade quanto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Abbiamo già inviato lettere di richiesta danni ad Autostrade per l’Italia, Atlantia e Ministero”, fa sapere l’avvocato Umberto Pruzzo, che rappresenta tutti i familiari di ...

Crollo ponte Genova - Renzo Piano : l’area della Val Polcevera “ha un grande valore urbanistico” : A Genova l’area della Val Polcevera interessata dal Crollo del ponte Morandi “è di grandissima importanza” anche se “sostanzialmente periferica. Ho lavorato sempre sul tema delle periferie, un’area di trasformazione, industriale e ferroviaria, un’area di straordinaria importanza per la citta’, Genova non puo’ pensare di crescere ne’ verso mare ne’ verso monte, quindi l’area dove ...

Crollo viadotto Genova - Renzo Piano : “Bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera” : “Spero di essere utile, lo faccio con molta convinzione. Bisogna che la citta’ ritrovi orgoglio e riscatto, bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera. Il ponte lo costruiscono gli ingegneri, ma sono lieto di poter essere utile al progetto perche’ dietro al ponte c’e’ l’orgoglio e la bellezza della citta’“: lo ha dichiarato Renzo Piano al termine della ...

Il pm di Genova Francesco Cozzi : "È ancora presto per parlare di responsabilità - avanti con gli accertamenti sul Crollo del ponte Morandi" : Adesso "è troppo presto per parlare di eventuali responsabilità" in relazione al crollo del ponte Morandi a Genova. Lo ha detto il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, nel corso di una conferenza stampa, sottolineando la necessità di "andare avanti con gli accertamenti".Al momento, ha aggiunto il procuratore, non c'è alcun indagato perché "l'analisi della parte amministrativa dell'opera deve essere ...

Crollo Ponte a Genova - le rate del mutuo vanno saldate anche da chi ha perso la casa : Qualcuno potra' gridare allo scandalo [VIDEO], ma è tutto perfettamente legale. Le famiglie che hanno perso la propria abitazione dopo il Crollo del Ponte Morandi a Genova ed avevano contratto un mutuo con un istituto bancario per il pagamento dell'immobile, dovranno continuare regolarmente a versare la rata e non riceveranno sconti. Purtroppo è quanto previsto dal nostro ordinamento che non considera alcun caso eccezionale, dunque nemmeno ...

Crollo del ponte Morandi - tre nomi di Autostrade nel mirino della Procura di Genova : E il Provveditore alle Opere Pubbliche Ferrazza si presenta al pm, rende spontanee dichiarazioni e consegna dei documenti chiave

Crollo ponte Morandi - Ingegneri : valutare la sicurezza delle infrastrutture : Piano nazionale delle infrastrutture Sul piano delle infrastrutture gli Ingegneri propongono di dare avvio ad un progetto generale delle infrastrutture in Italia, che rilanci fortemente l'economia e ...

Crollo Ponte Genova - Usb Vigili del Fuoco : “C’è amianto tra i detriti” : “C’è presenza di amianto tra i detriti del viadotto Morandi di Genova, che mette a rischio la salute pubblica e quella dei soccorritori che, nel caso dei Vigili del Fuoco, sono i primi esposti a eventuali contaminazioni”. Lo scrive in una nota Costantino Saporito, Usb Vigili del Fuoco. “Fino alla fine degli anni Novanta, sappiamo che l’amianto era una presenza rilevante nella costruzioni e da Amatrice in poi in caso ...

Crollo Ponte Genova : Società Autostrade finanzia il ‘trascolo’ delle aziende : Società Autostrade finanziera’ il ‘trasloco’ di sei-sette aziende collocate nella zona rossa sotto il Ponte autostradale Morandi crollato. Lo annuncia il sindaco Marco Bucci in vista di un sopralluogo con i tecnici del Comune e di Societa’ Autostrade fissato per domani. Quasi 800 lavoratori di Ansaldo Energia stamani hanno potuto riprendere a lavorare nei pressi del moncone Ovest del Ponte a seguito di una modifica alla ...

Crollo Genova - Delrio - Pd - : da Toninelli nessuna proposta : Roma, 27 ago., askanews, - 'Noi oggi ci aspettavamo un avanzamento nella verità dei fatti, ci aspettavamo soprattutto per i genovesi una serie di proposte, una legge speciale per Genova, un decreto ...

Crollo ponte Morandi - oggi sopralluogo della nuova commissione Mit - : Il procuratore capo di Genova Cozzi, dopo il vertice con i magistrati e i consulenti tecnici: "Abbiamo chiarito i rispettivi ambiti di competenza". E assicura: nessun contrasto con amministrazione". ...

