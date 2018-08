Cristiano Ronaldo pensa solo alla Juventus | no al Portogallo | salta la gara contro

Wallace racconta il tête-à-tête con Cristiano Ronaldo : “prima si è arrabbiato - poi mi ha dato la maglietta” : Il difensore centrale della Lazio, Wallace, parla del confronto sul campo con Cristiano Ronaldo: il resoconto del calciatore biancoceleste “Durante il match Ronaldo si è un po’ arrabbiato perché ho fatto uno o due falli su di lui. Sembrava nervoso ma poi è venuto a scusarsi con me. Visto che parla portoghese, è stato facile. Abbiamo scambiato due parole, si è congratulato con me e ha detto che ho fatto bene. A quel punto gli ho ...

Shock Juventus - ‘guerra’ tra Cristiano Ronaldo e Dybala : la clamorosa richiesta dell’attaccante portoghese ed i nuovi possibili ribaltoni di mercato : Trovano sempre più conferma le indiscrezioni lanciate nelle giornata di ieri da CalcioWeb e che riguardano l’attaccante Paulo Dybala, inizio di stagione non entusiasmante dell’argentino ed a gennaio potrebbe concretizzarsi una clamorosa cessione. Doppio successo in Serie A per la squadra di Massimiliano Allegri, sofferto 2-3 nella gara contro il Chievo mentre qualche passo in avanti ma senza entusiasmare contro la Lazio di ...

Cristina Buccino sexy : l'ex di Cristiano Ronaldo fa impazzire i fan

Cristiano Ronaldo come Asia Argento : quando ha pagato il silenzio di una ragazza che lo aveva denunciato per stupro : Cristiano Ronaldo come Asia Argento? Il portoghese è stato accusato di aver pagato per far ritirare una denuncia di stupro La settimana scorsa Asia Argento è finita su tutti i giornali del mondo quando l'attore americano Jimmy Bennett l'ha accusata di violenza sessuale. Ciò che ha reso ancora più gravi le accuse dell'attore americano sono la prova di un pagamento effettuato per comprare ...

Un altro premio per Cristiano Ronaldo : è suo il gol più bello della passata stagione europea : Era nell’aria, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Cristiano Ronaldo si aggiudica l’ennesimo premio della sua carriera per aver realizzato il gol più bello dell’ultima stagione europea. La rovesciata dell’asso portoghese contro la Juventus ai quarti di finale della Champions League 2017-18, con quasi 200mila voti sui quasi 350mila espressi dagli utenti di Uefa.com, ha stravinto mettendosi alle spalle il ...

Calcio : Cristiano Ronaldo vince il premio per il gol più bello dell’anno : Comincio tutto quella sera del 3 aprile 2018 all’Allianz Stadium di Torino nel corso dell’andata dei quarti di finale di Champions League 2018 tra Juventus e Real Madrid. Finì 3-0 per gli spagnoli e Cristiano Ronaldo fu protagonista di un match da urlo: una doppietta con gol in rovesciata, raggiungendo vette neanche contemplabili dai comuni mortali. Seguì il ritorno, il successo 3-1 della Juve e le polemiche su quel rigore per le ...

La Juventus a trazione CR7 : tesserato anche Cristiano Ronaldo jr : È partita la stagione della Under 9 in casa Juventus: tra i nuovi tesserati anche Cristiano Ronaldo jr, figlio del fuoriclasse portoghese che ieri ha vissuto la sua prima giornata in campo con i nuovi compagni di squadra. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo La Juventus a trazione CR7: tesserato anche Cristiano Ronaldo jr sembra essere il primo su CalcioWeb.

Un altro Cristiano Ronaldo per la Juventus : è il figlio Cristianinho : Ben tre, tra cui un'insolita presenza femminile che dimostra come il mondo del pallone stia cambiando rapidamente pelle. E infatti, a soli 8 anni Cristianinho ha già un profilo Instagram . Ma a ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Nessun dramma - energia positiva'. E alla terza segna sempre : Contro la Lazio è andato vicino alla sua prima rete in Italia, Cristiano Ronaldo ha dovuto però rimandare l'appuntamento con il gol. Prima una bella parata di Strakosha su un tiro dalla distanza, poi ...