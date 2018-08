Costruire il ponte | la soluzione di Toti

Il progetto di Renzo Piano per riCostruire il ponte di Genova : Quarantatré pali dell'illuminazione, tante quante sono le vittime del crollo del vecchio Morandi, su una linea semplice e pulita, priva di "strallatura", ovvero di strutture che sovrastino la carreggiata, con il peso sostenuto interamente dai piloni. E' questa, secondo quanto anticipato dal Secolo XIX, l'idea del nuovo ponte Morandi, offerta da Renzo Piano e consegnata al commissario per ...

Crollo viadotto Genova - Renzo Piano : “Bisogna riCostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera” : “Spero di essere utile, lo faccio con molta convinzione. Bisogna che la citta’ ritrovi orgoglio e riscatto, bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera. Il ponte lo costruiscono gli ingegneri, ma sono lieto di poter essere utile al progetto perche’ dietro al ponte c’e’ l’orgoglio e la bellezza della citta’“: lo ha dichiarato Renzo Piano al termine della ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Non lo faremo riCostruire a chi lo ha fatto crollare. Gronda? Sbaglia chi la collega con la tragedia” : Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli chiude una turbolenta audizione con le commissioni VIII riunite di Camera e Senato: “Il Ponte Morandi non lo faremo ricostruire a chi lo ha fatto crollare. Il giorno dell’immane catastrofe è stato detto che era tutto a posto. Possono iniziare a versare un’infinitesima parte del risarcimento. Dovranno mettere i soldi. Il Ponte sarà ricostruito con il timbro dello ...

Toti : 'A riCostruire il ponte sarà Autostrade. Entro venerdì il piano' : Ribatte in serata il vicepremier Di Maio twittando: 'Lo dica alle famiglie delle vittime. A rifare il ponte dev'essere un'azienda di Stato' -

Ponte Morandi - Ballio : "Si può riCostruire mantenendo tutti i piloni" : Il Ponte Morandi può essere ricostruito nel giro di due anni mantenendo tutti i piloni, anche quelli vicini al crollo. Giulio Ballio, già rettore del PoliMi e coordinatore del Comitato Scientifico ...

C'è un altro ponte da riCostruire : Con i volontari, i vigili del fuoco, la protezione civile, le persone che scavano con le mani, il mondo della solidarietà da una parte. E gli speculatori, i predoni, gli sciacalli dall'altra. Chi si ...

Di Maio : "Il ponte non lo può riCostruire Autostrade - al massimo ci mette i soldi" : Cessata l'allerta gialla, riprese le operazioni di rimozioni delle macerie, ancora sei i feriti in ospedale

Ponte Morandi - Giorgetti : Atlantia deve riCostruire - non persuade gestione Stato : Teleborsa, - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, interviene sulla questione delle concessioni autostradali e dell'eventuale revoca della concessione ad Autostrade, ...

Autostrade : "RiCostruiremo un ponte in otto mesi" "Mezzo miliardo per famiglie delle vittime e sfollati" : L'Ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, ha poi evitato di dire che Autostrade si assume la responsabilità dell'accaduto: "La giustizia farà il suo corso". Duro commento anche di Salvini: "Da Autostrade il minimo sindacale"

Le gelide scuse di Autostrade. Castellucci : " In 8 mesi demoliremo e riCostruiremo il ponte" : "Abbiamo una profonda tristezza nel cuore", queste le prime parole di Fabio Cerchiai, presidente della società, durante la conferenza stampa di Autostrade per l'Italia a pochi giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova. "Faremo quanto nelle nostre possibilità per alleviare le sofferenze dei familiari delle vittime e della città di Genova, rimasta ferita dal tragico avvenimento", ha continuato.Giovanni Castellucci, ...

Crollo Ponte Morandi - Autostrade : “Chiediamo scusa. Pronti a riCostruire il ponte in 8 mesi” : Autostrade per l'Italia ha spiegato in conferenza stampa le azioni che intende intraprendere dopo il Crollo di ponte Morandi, che ha causato la morte di 42 persone: aiuti alle vittime e un progetto per ricostruire l'opera in otto mesi.Continua a leggere

Autostrade : mezzo miliardo per vittime e sfollati - 8 mesi per Costruire ponte in acciaio : I vertici della società chiedono scusa per aver dato la percezione di non essere stati vicini a vittime e a città - Per la prima volta parlano i vertici di Autostrade. In una conferenza stampa il ...