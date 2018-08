“Così mandi tutti all’ospedale!” Ah | Anna Falchi senza veli Fan impazziti

caffeinamagazine

: @adorestyles Se vuoi salvarli potresti scaricarti Telegram e ti mandi questi video al tuo numero così li hai salvat… - sallacasci : @adorestyles Se vuoi salvarli potresti scaricarti Telegram e ti mandi questi video al tuo numero così li hai salvat… - RandallFlagg71 : @MerrilySweep @GianlucaSobrato @DeboraDeSpirito @bonddj007 @matteorenzi Con una domanda così diretta me lo mandi in tilt???? -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) È da un po’ che è assente dalla televisione, ma sui socialsa come far sentire la sua pre. Ed è lì, adesso, su Instagram, che provoca i suoi fan (il suo profilo conta più di 150mila follower). Non sembra – e dopo aver visto uno degli ultimi post, poi, non lo direste mai – ma la showgirl e attrice di origine finlandese che ha fatto innamorare milioni di italiani ha 46 primavere. Sì, 46 anni compiuti ad aprile scorso, anche se il fisico sembra sfidare la forza di gravità. Ha forme e corpo da urlo,, che sa bene come attirare attenzioni su di sé. Lo dimostra la foto social che ha letteralmente mandato in delirio la rete, quella con cui l’altra sera ha augurato la buonanotte ai suoi sostenitori. Avranno dormito sonni tranquilli dopo aver visto quello scatto super hot? Chissà… ‘Woman in the mirror’, ‘donna allo specchio’, ...