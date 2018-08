Cosa c’è stasera in tv : La solita televisione di agosto, ma è quasi finita The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

La polizia italiana ora ha il taser : come funziona e Cosa c’è da sapere : Al rientro dalle vacanze, in 11 città, gli italiani – per il momento pochi, a dire il vero – non troveranno solo le solite buche, il traffico e il solito vicino rumoroso. A rasserenare, nelle intenzioni, il clima per le strade ci saranno anche delle sgargianti “pistole” giallo limone alla cintura di carabinieri, poliziotti e finanziari. Si tratta dei taser, la pistola elettrica che gli italiani conoscevano solo in chiave un po’ “esotica”, per il ...

Cosa c’è scritto nei contratti delle altre autostrade d’Italia : autostrade (Mauro Scrobogna/LaPresse) Ventisette faldoni sulle concessioni delle autostrade in Italia. Ieri il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) ha pubblicato sul sito i contratti che regolano la gestione delle grandi arterie del traffico su gomma. Piani finanziari rimasti finora sotto chiave. Un segreto opposto per anni dalle società autostradali con l’argomentazione di tutelarsi dalla concorrenza nella fase di rinnovo delle ...

Crollo Morandi - Toninelli “paga Autostrade - Stato rifà il ponte”/ Ultime notizie - Cosa c’è nella concessione : Crollo Genova, Toninelli vs Autostrade: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 11:44:00 GMT)

Cosa c’è da ridere nell’usare architetta - magistrata - ministra? : di Claudia Crabuzza Mettiamoci d’accordo: esiste discriminazione nei confronti del genere femminile? Esiste un problema? Le donne subiscono abusi sul lavoro per il fatto di essere donne? Le donne percepiscono stipendi più bassi? Quanto incide la presenza delle donne nelle alte sfere del comando? Quante firme femminili si occupano di economia politica lavoro nelle testate nazionali? Alle donne è richiesto un carico di responsabilità all’interno ...

Cosa c’è stasera in tv : "Will Hunting" e molte commedie: da "L'uomo che fissa le capre" a "Il 7 e l'8" di Ficarra e Picone The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c’è scritto nel contratto “desecretato” di Autostrade per l’Italia : Automobili sulle Autostrade italiane (La Presse – Vince Paolo Gerace) Circa seicento pagine di documenti. Tabelle, contratti, elenchi di lavori e date di consegna. Autostrade per l’Italia (Aspi) ha pubblicato sul suo sito le convenzioni, i rinnovi e gli allegati della concessione che le assegna circa metà dei 5.886,6 chilometri di Autostrade in Italia. Documenti a lungo chiusi nel cassetto del ministero dei Trasporti e delle società che ...

Cosa c’è scritto nel contratto “descretato” di Autostrade per l’Italia : Automobili sulle Autostrade italiane (La Presse – Vince Paolo Gerace) Circa seicento pagine di documenti. Tabelle, contratti, elenchi di lavori e date di consegna. Autostrade per l’Italia (Aspi) ha pubblicato sul suo sito le convenzioni, i rinnovi e gli allegati della concessione che le assegna circa metà dei 5.886,6 chilometri di Autostrade in Italia. Documenti a lungo chiusi nel cassetto del ministero dei Trasporti e delle società che ...

Cosa c’è stasera in TV : Tante commedie, un paio di bei film drammatici e le solite repliche The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in TV : "C'era una volta il west", "La mummia" e molti altri film, oltre a un concerto di Umberto Tozzi The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Ryanair cambia ancora le regole al bagaglio a mano…Ecco Cosa c’é da sapere : Ryanair cambia ancora le regole al bagaglio a mano. Dal 1 novembre infatti i clienti non prioritari possono portare solo 1 bagaglio a mano gratuito (piccolo) di dimensioni 40x25x25. I clienti non prioritari che vogliono portare un bagaglio a mano (il classico trolley) del peso massimo di 10 kg dovrà pagare € / £ 8 al momento della prenotazione (attualmente una valigia da 20 kg costa € / £ 25) e deve essere registrata presso il banco di ...

Cosa c’è stasera in tv : Paul Newman che fa l'investigatore privato (di nuovo), la serie tv su Sherlock Holmes ai nostri giorni e un vecchio film di Bud Spencer The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in tv 24 agosto 2018 : film - serie tv - fiction - reality - talent : Cosa c’è stasera in tv 24 agosto 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film, show e serie tv di rilievo. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa c’è stasera in tv 24 agosto 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 film Aspirante vedovo 23:10 Musica Muti per l’Umbria 2016-2018 Rai 2 21:25 serie Tv ...

Cosa c’è stasera in TV : Don Matteo, Fantozzi, Nicholas Cage e Vincent Cassel, e poi "In onda - Estate" e "Battiti Live" The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.