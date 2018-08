CONVOCATI ITALIA | NATIONS LEAGUE Mancini senza Florenzi e De Rossi | ok Chiellini e

Nazionale - Italia : sabato i CONVOCATI del c.t. Mancini verso Polonia e Portogallo : Si riparte da Polonia e Portogallo. L'Italia di Roberto Mancini si tuffa nella Nations League: il commissario tecnico diramerà sabato pomeriggio la lista dei convocati per le due gare, con il raduno ...

CONVOCATI ITALIA - le possibili scelte di Mancini per la Nations League : Convocati Italia, Roberto Mancini alle prese con scelte importanti in vista delle due gare di Nations League contro Polonia e Portogallo Pronti, partenza, via! L’esperienza di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale Italiana, avrà inizio ufficialmente con le gare della Nations League. I primi due incontri vedranno l’Italia opposta a Polonia e Portogallo, contro Lewandowski e CR7 non certo compiti semplici per gli ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : i possibili CONVOCATI dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo : E’ tempo di esami per l’Italia di Roberto Mancini, che inizia la sua avventura nella Nations League 2019 con due test importanti contro la Polonia di Robert Lewandowski (7 settembre) e il Portogallo di Cristiano Ronaldo (10 settembre). Gli azzurri hanno bisogno di recuperare la fiducia perduta dopo il tonfo contro la Svezia che ha causato l‘esclusione dai Mondiali 2018. E il primo posto nel girone garantirebbe all’Italia ...

Mountain bike - Mondiali 2018 : i CONVOCATI dell’Italia. Gerhard Kerschbaumer sogna in grande - Eleonora Farina ci prova nella downhill : Da mercoledì 5 a domenica 9 settembre si svolgeranno a Lenzerheide (Svizzera) i Mondiali di Mountain bike per le specialità del cross country e della downhill. Alla bike Arena i migliori atleti del mondo si sfideranno per conquistare le medaglie, al termine di una stagione che ha regalato tante emozioni anche agli azzurri. L’Italia cercherà di essere protagonista e di tornare sul podio iridato. La punta della spedizione azzurra sarà Gerhard ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : i CONVOCATI dell’Italia per la rassegna iridata in Corea del Sud : Ufficializzati tutti i convocati dell’Italia ai Mondiali di Tiro a volo: come anticipato dando uno sguardo alle entry list di qualche giorno fa, ci sono tutti i grandi nomi azzurri delle diverse specialità. La rassegna iridata di Changwon, in Corea del Sud, assume ancora maggior importanza dato che assegnerà le prime carte olimpiche per Tokyo 2020: in palio quattro pass per ciascuna specialità olimpica (nel trap misto quindi qualifica per ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia in raduno a Pinzolo. Della Valle e Vitali assenti - entra Candi. Gli azzurri CONVOCATI : Gli azzurri sono arrivati a Pinzolo e sono pronti a incominciare il training camp in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. L’Italia affronterà la Polonia (14 settembre a Bologna) e l’Ungheria (17 settembre a Debrecen), la Nazionale è attesa da un periodo di preparazione che si protrarrà fino al 5 settembre nella località trentina. Ci sono delle novità importanti: Amedeo Della Valle ha lasciato il raduno ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : i CONVOCATI dell’Italia ai raggi X. Alice Sotero e Riccardo De Luca le punte della spedizione azzurra : Saranno sette gli azzurri impegnati nei Mondiali di Pentathlon che si svolgeranno dal 7 al 13 settembre a Città del Messico: nella capitale centroamericana verranno assegnati i titoli individuali maschile e femminile (specialità olimpiche), i titoli a squadre e le staffette (specialità non olimpiche). Dunque saranno sette le medaglie d’oro iridate in palio. Di seguito i convocati azzurri (non è stata ancora resa nota la composizione delle ...

Volley - l’Italia prosegue il lavoro verso i Mondiali : gli azzurri CONVOCATI per il collegiale di fine agosto : L’Italia prosegue la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale è attesa dall’ultimo periodo di lavoro e lunedì 27 agosto inizierà la sesta settimana di collegiale, sempre a Cavalese (Trento): questo blocco di allenamenti condurrà all’amichevole contro la Cina che giocheremo domenica 2 settembre a ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : i CONVOCATI dell’Italia - ci sono gli azzurri Campioni del Mondo : L’Italia si prepara agli Europei 2018 di Tiro con l’arco che si disputeranno a Legnica (Polonia) dal 26 agosto al 1° settembre. La rassegna continentale assegnerà i titoli individuali, a squadre e nel mixed team e verranno messi in palio i pass per gli European Games 2019. La nostra Nazionale, che prima della rassegna continentale svolgerà un raduno al Centro Tecnico Federale di Cantalupa, potrà contare sulle sue stelle: il terzetto ...

Rugby – La Selezione Italiana 7s al National Pub Sevens : i CONVOCATI azzurri : Selezione Italiana 7s: i convocati azzurri per il torneo di Harpenden La Selezione Italiana 7s volerà venerdì mattina in Inghilterra per partecipare nella giornata di domenica alla cinquantatreesima edizione del National Pub Sevens, storico torneo a inviti organizzato dall’Harpenden RFC nell’Hertfordshire. Per la Selezione azzurra guidata da Andy Vilk, da alcuni giorni in raduno a Mogliano Veneto, il torneo di Harpenden rappresenterà un ...

Equitazione - Mondiali Tryon 2018 : i CONVOCATI italiani del completo. Cinque binomi per dare la caccia al podio - Pietro Roman la punta azzurra : La lista dei convocati con due settimane di anticipo. Il team italiano del completo è già pronto in vista dei Mondiali 2018 che avranno luogo a Tryon, negli USA, tra martedì 11 e domenica 23 settembre. Un gruppo equilibrato e talentuoso proverà a conquistare un piazzamento di prestigio dopo essere salito sul terzo gradino del podio un anno fa agli Europei 2017 di Goteborg, al termine delle prove di dressage, cross country e salto ostacoli. A ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : tutti i qualificati e i CONVOCATI dell’Italia : L’Italia sarà presente con un contingente importante alle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. I nostri ragazzi si sono comportati bene nelle varie qualificazioni e voleremo così in Sudamerica con delle importanti ambizioni da medaglie, i giovani useranno questo appuntamento come un trampolino di lancio verso un radioso futuro tra i seniores. Di seguito la lista con tutti i convocati ...

Equitazione - World Equestian Games 2018 : i CONVOCATI dell’Italia per il concorso completo - spicca Brecciaroli : L’Italia sarà grande protagonista ai World Equestrian Games 2018 che si disputeranno a Tryon (USA) dall’11 al 23 settembre. Quelli che sono in sostanza i Mondiali di Equitazione prevedono la disputa delle varie discipline tra cui anche il concorso completo (prova olimpica). Cinque azzurri saranno in gara tra cui spicca Stefano Brecciaroli: Stefano Brecciaroli su Byrnesgrove First Diamond Pietro Roman su Barraduff Pietro Sandei su ...