Continua Rocco Schiavone su Rai2 con La costola di Adamo | anticipazioni secondo episodio

(Di mercoledì 29 agosto 2018) In attesa della seconda stagione, la cui messa in onda è prevista ad ottobre, proseguono le repliche disu. La fiction con protagonista Marco Giallini è tratta dai romanzi di Antonio Manzini, incentrati sull'omonimo vicequestore romano, trasferito ad Aosta per motivi disciplinari. Nel cast anche Isabella Ragonese, Ernesto D’Argenio, Claudia Vismara e Francesca Cavallin. La regia è affidata a Michele Soavi.Si intitola "Ladi" ilin replica disu, in onda stasera, 29 agosto. Il vicequestore è impegnato in un caso che lo impegna severamente. La polizia rinviene il cadavere di una donna morta impiccata al lampadario dello studio di casa. Dopo i primi rilievi sul caso, effettuati dalla sua squadra,capisce che non si tratta di suicidio. Il tutto infatti lascia pensare che sia una messa in scena. La ...