Conferenza mondiale sull’eradicazione della Peste dei piccoli ruminanti

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Oltre 150 partecipanti tra ministri e funzionari di alto livello dei paesi colpiti o a rischio didei(PPR), così come organizzazioni internazionali, veterinari e rappresentanti del settore privato saranno presenti allaorganizzata a Bruxelles dall’Unione europea, dalla FAO e dall’Organizzazioneper la salute degli animali (OIE).Si prevede che i partecipanti allariaffermino l’impegno di sradicare la malattia entro il 2030. Negli ultimi due decenni, la malattia ha avuto una rapida diffusione principalmente in Africa, Asia e Medio Oriente. La malattia ogni anno causa oltre 2 miliardi di perdite e nelle regioni colpite minaccia la sicurezza alimentare e nutrizionale di milioni di famiglie vulnerabili che allevano pecore e capre, risorse critiche per le famiglie povere rurali, fornendo proteine, latte, ...