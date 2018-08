Concorso infermieri Romagna | prova scritta e pratica al via dal 10 ottobre

leggioggi

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Scaduto in estate il bando per la partecipazione alpubblico per 5nell’Ausl, è stata ora pubblicata la data del primo scoglio che gli aspiranti professionisti dovranno affrontare. Si terranno infatti a partire dal 102018 lae la. Vediamo come si svolgerà l’iter selettivo e come prepararsi al meglio. Consulta la sezione Concorsi pubblici: quando si svolge La data in cui partirà lo svolgimento dellae dellaè mercoledì 102018 e nelle giornate successive. Tutti i candidati ammessi dovranno presentarti niente di meno che al Rds Stadium, l’enorme struttura riminese utilizzata per i concerti, in Piazzale Pasolini n. 1/4. Il calendario di convocazione (per cognome), verrà pubblicato sul sito internet www.ausl.it > informazione istituzionale ...