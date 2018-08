Concessioni sotto pressione a Piazza Affari

Concessioni - il sottosegretario Buffagni : “Rivedere pure quelle tv. Se Berlusconi non ha ricevuto favori non ha da temere” : Non solo Autostrade. Il governo intende rivedere le Concessioni relative alle reti del gas, dell’elettricità, della telefonia. E pure: quelle ferroviarie, radiofoniche, dell’acqua minerale, delle telecomunicazioni e delle televisioni e le derivazioni idroelettriche. L’annuncio è del sottosegretario M5s agli Affari Regionali Stefano Buffagni che ha parlato a il Messaggero a poco più di una settimana dalla tragedia del crollo del ponte ...