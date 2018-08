Con Devil May Cry 5 gli sviluppatori si sono concentrati sulle richieste dei fan

Gamescom 2018 : annunciata la data di uscita di Devil May Cry 5 e pubblicato uno spettacolare video gameplay Con la presenza di Dante : In questi minuti si sta svolgendo l'Inside Xbox dedicato alla Gamescom 2018 e, in occasione dell'evento di Colonia, è arrivata una notizia molto attesa dai fan di Devil May Cry.Devil May Cry 5 ha finalmente una data di lancio, il gioco sarà disponibile il prossimo 8 marzo 2019 per PS4, Xbox One e PC.Per l'occasione è stato anche mostrato uno spettacolare video gameplay in cui compare il celebre Dante:Read more…

Devil's Hunt torna a mostrarsi Con un nuovo trailer Con grafica ingame : Nel gioco vestiremo i panni di Desmond, un uomo con poteri demoniaci che deciderà il destino del mondo prendendo parte ad una guerra tra Demoni ed Angeli. La storia è basata sul romanzo fantasy ...

Devil's Hunt : l'action in terza persona basato sull'eterno sContro tra luce e oscurità si mostra in un nuovo trailer : Layopi Games ha rilasciato un nuovo trailer in-engine per il suo imminente gioco d'azione in terza persona, Devil's Hunt. Come segnala DSOGaming, in Devil's Hunt i giocatori saranno mandati all'inferno, per poi tornare nella battaglia tra Demoni e Angeli. Impersonerete Desmond, un uomo con poteri demoniaci che può decidere il destino del nostro mondo unendosi a entrambi i lati del conflitto.basato sul famoso romanzo di fantascienza, ...

Devil May Cry 5 : Capcom Conferma la presenza di enormi boss : Mentre nella giornata di ieri abbiamo appreso che Devil May Cry 5 è stato realizzato per accontentare i tantissimi fan della serie, ecco spuntare delle interessanti novità dal podcast Capcom Confidential.Stando alle ultime novità emerse, sembra proprio che in Devil May Cry 5 i giocatori dovranno vedersela con boss di dimensioni piuttosto grandi rispetto a quelli visti in passato, nello specifico, si parla di "misure sbalorditive".Tra i dettagli ...

Un uomo Con poteri demoniaci e una guerra tra angeli e demoni : annunciato Devil's Hunt : La primissima occhiata e la primissima descrizione fanno effettivamente pensare, almeno in parte, a Devil May Cry e perché no a Nero. In realtà ci troviamo di fronte a una IP completamente inedita, un nuovo annuncio dall'appena formatosi team di Layopi Games e da 1C Company.Sviluppatori e publisher hanno annunciato Devil's Hunt, action in terza persona che sbarcherà su PC, PS4 e Xbox One nel 2019. Gli sviluppatori hanno parlato direttamente con ...

Pagelle Belgio-Inghilterra 2-0 - Mondiali 2018 : Kane delude - i Red Devils dominano Con un De Bruyne stellare : La finalina per il terzo posto si chiude con la vittoria senza storia del Belgio ai danni dell’Inghilterra, con i gol di Meunier al 4′ e Hazard all’82’. Il grande protagonista del match è stato Kevin De Bruyne, autore di una prestazione stellare condita dall’assist per Hazard. Lukaku e Kane sono rimasti a secco, perciò l’inglese vince il titolo di capocannoniere dei Mondiali 2018. Di seguito le Pagelle LIVE ...