Commercio : dopo accordo con Messico - USA punta a nuova intesa con Canada : Fervono i colloqui sugli accordi commerciali. dopo l' intesa provvisoria arrivata tra Stati Uniti e Messico che ha mandato in pensione il North American Free Trade Agreement , NAFTA ,, dovrebbero ...

Accordo Trump-Juncker - cosa cambia per aziende Usa e Ue/ Draghi “buon segno” : mercati ok dopo intesa Commercio : cosa cambia per le aziende dopo l'Accordo Juncker-Trump. Si rischiano ancora dazi sulle automobili, che sono esplicitamente esclusi dall'intesa raggiunta(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:15:00 GMT)