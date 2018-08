Come abilitare le notifiche native di Google Chrome su Windows 10

Come sostituire e disabilitare il tasto Bixby sul Galaxy Note 9 [Guida] : Bixby è l’assistente vocale di Samsung ed è disponibile anche sul nuovo Galaxy Note 9 e noi vi diciamo Come disattivarlo e sostituirlo Come sostituire e disabilitare il tasto Bixby su Galaxy Note 9 Bixby è l’assistente vocale di Samsung che dal Galaxy S8 fa la sua presenza su tutti i top di gamma della […]

Come abilitare su Windows 10 la versione UWP dell’Esplora File : In un recente articolo abbiamo visto Come Microsoft stia tuttora continuando a sviluppare silenziosamente la moderna versione dell’Esplora File scritta in UWP che, probabilmente, verrà rilasciata al pubblico con Polaris. Come la maggior parte di voi saprà, la UWP dell’Esplora File è presente da più di un anno su Windows 10 ma Microsoft preferisce tenerla ancora nascosta. In questa brevissima guida vediamo Come abilitarlo creando un ...

Come abilitare le estensioni dei file su Windows 10 : Per tutte le complicazioni introdotte da Microsoft con Windows 10, buon ultima la nuova politica degli aggiornamenti obbligatori , alcune delle opzioni storicamente meno accessibili , e più utili, del sistema operativo risultano ora molto più facili da gestire e abilitare . Parliamo in ...