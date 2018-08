Claudia Zanella | nuovo amore dopo Fausto Brizzi

tvzap.kataweb

: Fausto Brizzi, “Claudia Zanella a Ponza bacia un altro”: le foto di Chi - BlitzQuotidiano : Fausto Brizzi, “Claudia Zanella a Ponza bacia un altro”: le foto di Chi - thexeon : Fausto Brizzi, la moglie Claudia Zanella beccata a baciarsi con l'istruttore di boxe -

(Di mercoledì 29 agosto 2018)è pronta a voltare paginalo scandalo, sollevato da Le Iene, che ha investito il maritoaccusato di molestie da ben 10 attrici. Il caso, lo ricordiamo, fu poi archiviato dalla Procura di Roma perché “il fatto non sussiste” ma ha comunque lasciato un segno nel loro matrimonio, al punto che la donna, 39 anni, avrebbe aperto il proprio cuore a un altro uomo, tale Luigi Cesolini, 29 anni, come mostrano gli scatti pubblicati da Chi nel numero in edicola da mercoledì 29 agosto.a Ponza con ilIl settimanale diretto da Alfonso Signorini ha paparazzato la coppia mano nella mano sull’isola di Ponza. Sorridono guardandosi negli occhi, lui addirittura la bacia mentre lei parla al telefono, la abbraccia, e non fanno nulla per nascondersi quando sono tra la gente. Chi è Luigi Cesolini Cesolini ha 10 anni in meno ...