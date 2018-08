Classifica Vuelta 2018 Maglia rossa Kwiatkowski | gli italiani in graduatoria 5^ tappa

Classifica Vuelta 2018/ Maglia rossa e altre graduatorie - Kwiatkowski sempre primo (5^ tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018: la Maglia rossa e le altre graduatorie. In testa alla corsa troviamo sempre Michal Kwiatkowski, ma il podio virtuale è cambiato con la presenza di Buchmann e Yates(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 07:00:00 GMT)

Vuelta 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa 4 : A Sierra de Alfaguara trionfa Benjamin King, presente nella fuga di giornata. Kwiatkowski resta in rosso ma perde 30'' da Simon Yates. Nibali va in crisi, mentre Aru a fatica rimane nel gruppo dei ...

Vuelta a España 2018 - la Classifica dei favoriti. Emanuel Buchmann e Simon Yates guadagnano - Fabio Aru resta in gioco : Il primo vero arrivo in salita della Vuelta a España 2018 ha portato cambiamenti importanti nella classifica dei favoriti. Emanuel Buchmann e Simon Yates guadagnano su tutti e salgono sul podio virtuale. Qualche secondo rosicchiato anche da Miguel Angel Lopez e Alejandro Valverde, mentre Nairo Quintana e Fabio Aru chiudono nel gruppetto dei migliori. Di seguito la classifica generale dei big al termine della quarta tappa. CLICCA QUI PER LA ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Michal Kwiatkowski difende la maglia rossa - Fabio Aru a 47? : Il polacco Michal Kwiatkowski difende la maglia rossa a Puerto de Alfacar. Sul secondo arriva in salita della Vuelta a España 2018 il capitando del Team Sky è riuscito a chiudere nel gruppetto dei migliori e mantenere quindi la leadership della generale. Cambiano invece gli altri due terzi del podio virtuale, visto che in seconda posizione sale il tedesco Emanuel Buchmann a 7”, mentre in terza il britannico Simon Yates a 10”. Top 5 completata ...

Vuelta 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa 3 : La prima volata va a Elia Viviani, che regola Giacomo Nizzolo e Peter Sagan in una giornata molto positiva per l'Italia: sono ben 4 gli azzurri nei primi 10 al traguardo Vuelta 2018, domani tappa 4. ...

Vuelta a España 2018 - la Classifica dei favoriti. Alejandro Valverde davanti - Nairo Quintana e Fabio Aru in piena lotta : Oggi è stata una tappa tranquilla per gli uomini di classifica alla Vuelta a España 2018. La terza frazione come previsto non ha portato distacchi tra i big, che sono arrivati tutti nel gruppo principale. Il migliore resta quindi Alejandro Valverde, che grazie alla vittoria di ieri, possiede un buon margine sui rivali. Nairo Quintana è vicino, insieme a Simon Yates, poco più dietro il nostro Fabio Aru e Miguel Angel Lopez. Di seguito la ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Michal Kwiatkowski resta in maglia rossa - Valverde e Kelderman alle sue spalle : Il polacco Michal Kwiatkowski va a vestire per il secondo giorno la maglia rossa alla Vuelta a España 2018. Il corridore del Team Sky oggi ha difeso senza problemi la leadership della Classifica generale, che guida con 14” sullo spagnolo Alejandro Valverde e 25” sull’olandese Wilco Kelderman. Il migliore italiano resta Fabio Felline, sesto a 30”. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España 2018 al termine della terza ...

Vuelta a España 2018 : Vincenzo Nibali esce dalla Classifica. Tutto come previsto : lo Squalo cerca la gamba per i Mondiali : Una Vuelta a España 2018 che si apre con il botto, in una tappa non considerata da tutti così insidiosa. Il caldo, i tanti metri di dislivello, il ritmo altissimo e lo strappo conclusivo nella seconda frazione, di 163 km da Marbella a Caminito del Rey, si sono già fatti sentire. Se Alejandro Valverde è riuscito a fare la differenza cogliendo il successo davanti a Michal Kwiatkowski, nuova Maglia Rossa, in tanti hanno già dovuto alzare bandiera ...

Vuelta a España 2018 : Alejandro Valverde è già in forma Mondiale. A 38 anni può puntare anche alla Classifica generale? : Un ragazzino di 38 anni è andato a prendersi la scena nella seconda tappa della Vuelta a España 2018: nella frazione di 163 km da Marbella a Caminito del Rey, che prevedeva il primo arrivo in salita della corsa spagnola, Alejandro Valverde ha sfoderato tutti i suoi cavalli per imporsi in uno spettacolare testa a testa contro il ben più giovane Michal Kwiatkowski, nuovo leader della classifica generale. Una dimostrazione di forza davvero ...