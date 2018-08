Cinque giorni e cinque notti di Mamme No Pfas

Gruppo FCA - Rinnovata per Cinque giorni la Price Marathon : Il Gruppo FCA rilancia la Price Marathon, l'iniziativa che prevede sconti esclusivi per un periodo estremamente limitato. A seguito dell'ottimo riscontro di pubblico della precedente edizione, durata solo 48 ore, in tutte le concessionarie italiane saranno disponibili vetture in pronta consegna con promozioni che permetteranno di risparmiare fino a 10 mila euro. La Price Marathon durerà soltanto cinque giorni, dal 24 al 29 agosto.Tutti i brand. ...

Crollo Ponte Morandi - Toti : “Entro Cinque giorni il piano per la demolizione del ponte” : Il governatore ligure Giovanni Toti ha reso noto che entro venerdì prossimo Autostrade per l'Italia presenterà il piano per la demolizione di ciò che resta di Ponte Morandi e la messa in sicurezza dell'area circostante.Continua a leggere

Ponte Morandi di Genova - Toti : “Entro Cinque giorni il piano di Autostrade per demolirlo” : «Il Ponte lo abbatteremo di sicuro. Nel giro di cinque giorni lavorativi verrà presentato alla struttura commissariale il piano o più piani di Autostrade per demolire il manufatto». Lo ha detto il commissario per l’emergenza di Ponte Morandi, e governatore della Liguria Giovanni Toti dopo la riunione con Autostrade. «L’intero Ponte sarà demolito», ...

Pordenonelegge Junior 2018 - Cinque giorni dedicati alle novità editoriali per 'giovani lettori' : ... con Harry ti presento Potter, in occasione del 20°anniversario della pubblicazione della celebre saga, si ripercorrerà l'incredibile avventura del maghetto più famoso del mondo; con Sognare un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 luglio : Dopo giorni di trattative - i Cinque Stelle impongono l’ex direttore di La7 come capo azienda - per i leghisti va al vertice l’ex giornalista del “Giornale” - oggi in Svizzera : L’accordo In Rai vanno Salini e Foa. Adesso sarà guerra sui tg Giovedì notte il (faticoso) patto tra Lega e Cinque Stelle – Nomine di Gianluca Roselli Che palle di Marco Travaglio Ieri, sulla prima del Corriere, il richiamo sull’ennesima puntata della danza macabra intorno a Marchionne rimandava ai servizi “palle pagine 10 e 11”. Non “alle”: “palle”. Errore in buona fede o sfogo di un anonimo redattore sfinito dalla morte infinita ...

Camera e Senato al rallentatore : una riunione ogni Cinque giorni : Un giorno di lavoro e quattro di riflessione. È cominciata così, al rallentatore, la diciottesima legislatura. Camera, Senato e lo stesso governo hanno prodotto...

Campus Party : Cinque giorni non-stop : Giovani provenienti da tutta Italia insieme h24 per sviluppare creatività, nuove soluzioni e trovare ispirazione sui temi caldi del futuro nel più grande festival internazionale dell'innovazione

Campus Party : Cinque giorni non-stop : Giovani provenienti da tutta Italia insieme h24 per sviluppare creatività, nuove soluzioni e trovare ispirazione sui temi caldi del futuro nel più grande festival internazionale dell'innovazione 20 ...

Sci alpino - collegiale di Cinque giorni per gli azzurri : coinvolti anche Buzzi - Fill e Innerhofer : Innerhofer, Fill e Buzzi in training sciistico per cinque giorni sul Passo dello Stelvio Velocisti di Coppa del mondo allo Stelvio per un collegiale sciistico di cinque giorni, che si concluderà il prossimo 21 luglio. La convocazione del ds Massimo Rinaldi coinvolge Emanuele Buzzi, Peter Fill e Christof Innerhofer. Paris riposa un turno a causa della recente nascita del suo primo figlio. Schierato in pista lo staff tecnico dei top di ...

Verona : Giulietta e Romeo Re Life - Cinque giorni per la rievocazione storica : Verona, 13 lug. (AdnKronos) - Seguire passo passo i personaggi di Shakespeare per le vie ed i luoghi di Verona; amare, piangere e soffrire con loro per cinque giorni, in una trasposizione storica dalla pagina alla realtà. Torna per il quarto anno la rievocazione itinerante “Giulietta e Romeo Re Life

Verona : Giulietta e Romeo Re Life - Cinque giorni per la rievocazione storica (2) : (AdnKronos) - Gli spettatori seguiranno Romeo e Giulietta e potranno rivivere la loro tragica storia, esplorando bellezze suggestive come piazza dei Signori, la Chiesa di Santa Anastasia, la piazzetta di Chiesa Santa Maria Antica, i giardini di piazza Indipendenza ed ovviamente la tomba e la casa Ca

Miss Gran Bretagna morta suicida : Cinque giorni dopo il funerale si toglie la vita anche il fidanzato : Prima si toglie la vita lei. Venti giorni dopo lui. L’ex Miss Gran Bretagna, Sophie Gradon, e il fidanzato Aaron Armstrong si sono suicidati a distanza di nemmeno tre settimane. Lei 32enne, lui 25enne, avevano appena annunciato il prossimo futuro matrimonio. Il 20 giugno 2018 era stata la modella inglese di Newcastle a togliersi la vita. Il suo corpo era stato ritrovato dalla polizia nella casa dei suoi genitori a Ponteland, a pochi chilometri ...

Autotrasporto : Trasportunito - verso Cinque giorni blocco terminal Voltri : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – cinque giorni di fermo dell’Autotrasporto nei servizi al terminal Vte di Genova-Voltri. Motivo: “Tempi di attesa per i camion che hanno superato ogni limite di guardia e tolleranza e che si traducono in una perdita secca per le imprese di Autotrasporto, che con mezzi ‘fermi” non producono risultati ma solo costi, e che ormai da anni si accollano gli oneri per disservizi che non sono ...

Ludika 1243 - countdown per la 18esima edizione. Sarnno Cinque giorni a colori : Tutti i dettagli della manifestazione, gli spettacoli, il teatro di strata, il Festival Comed'Arte, il concorso fotografico e tanto altro, saranno svelati nella conferenza stampa di martedì prossimo: ...