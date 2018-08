Ciclismo | Enrico Battaglin correrà con la Katusha-Alpecin Il vicentino ha firmato un

oasport

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Una nuova avventura per il corridore italiano. Il 28enne, tornato al successo dopo diverse stagioni nella tappa del Giro d’Italia 2018 di Santa Ninfa, haun accordo biennale con il Team. Dopo aver trascorso tre anni nella LottoNL-Jumbo,ha deciso di accettare una nuova sfida stimolante e che, a detta del ciclista nostrano, può essere una svolta nella sua carriera: “Sono entusiasta di affrontare questa grande opportunità e credo che sia un passo in avanti nella mia carriera. Voglio avere maggiori occasioni di mettermi in mostra e farò di tutto per non deludere la squadra. La dirigenza mi ha fortemente voluto e la loro caparbietà mi ha fatto molto piacere. Spero di mettermi in luce nelle Classiche delle Ardenne e di vincere tappe nelle grandi Giri. Mi piace, inoltre, l’internazionalità del team: in questo sono un ...