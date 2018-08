Ciclismo – Che botta per Cavendish | la mononucleosi ferma Mark | addio ai Mondiali 2018

Ciclismo - Ranking UCI : l’Italia resta al comando anche se diminuisce il margine sul Belgio. Elia Viviani terzo nell’individuale : Non ha grossi cambiamenti l’UCI World Ranking aggiornato in data odierna. Lo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), rafforza la propria leadership, avendo ottenuto anche alcuni punti nella Classica che si è tenuta ad Amburgo in questo weekend e che non aveva disputato nel 2017. In questa maniera Sagan è salito a quota 4052, registrando un +68 rispetto alla scorsa settimana. Alle sue spalle in seconda piazza sempre Chris Froome (Team Sky), ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Ho raggiunto il livello che volevo e farò di tutto per rimanere al top altri 3 o 4 anni” : Imperatore di Amburgo esagerato? Forse sì ma che momento sta vivendo Elia Viviani! L’appellativo calza a pennello al corridore italiano, a segno per la seconda volta consecutiva nella grande Classica sull’asfalto tedesco. Un 2018 da incorniciare quello di Elia, condito da quindici successi e dagli ottimi risultati ottenuti agli Europei su pista a Glasgow (oro col quartetto e argento nell’omnium). E’ il miglior sprinter ...

Ciclismo : L'Orange Bike Team fa sua anche la tappa del Gp Giovanissimi di Pila : In campo maschile, 'show' dell'olandese Jowy Cnossen davanti a Gabriele Dedé , Sport Frogs Senna, e a Andrea Vallet , Gs Lupi Vda, . G5 * A imporsi è Sofia Guichardaz , Xco Projet, , davanti a ...

Ciclismo - i corridori che si ritirano a fine stagione : Con l’avvicinarsi del finale di stagione il mondo del Ciclismo [VIDEO] comincia a contare anche i tanti corridori che si apprestano ad appendere la bicicletta al fatidico chiodo. Sono gia' in molti ad aver annunciato il ritiro al termine di questa stagione 2018, e finora si tratta di corridori che hanno potuto scegliere personalmente di concludere la propria carriera, quasi sempre per l’eta' non più verdissima. A questi poi se ne aggiungeranno ...

Ciclismo - la scomparsa degli scalatori. Ora a vincere i Grandi Giri sono cronomen che si difendono bene anche in salita : Il Ciclismo è cambiato. Com’era scontato che fosse. Gli anni passano e davanti, soprattutto nei Grandi Giri (Tour de France in primis) non troviamo più gli scalatori puri, che nei primi anni del nuovo millennio e soprattutto negli anni ’80 e ’90 la facevano da padrone. Un nuovo tipo di corridore è salito ai vertici: si tratta dei cronomen che si difendono bene in salita. Passisti, ma con doti di resistenza quando la strada ...

Ciclismo - Balducci vince anche il Trofeo Filare. In volata batte tutti : Spettacolare volatona finale per oltre 50 corridori, con Cristian Forti del Tondi Sport che prova lo scatto chiuso da Francesco Bacci, Marathon Bike, e Nicola Roggiolani, Team Dilettantistica. A 200 ...

Ciclismo - Incidente Michael Antonelli : condizioni sempre più critiche - gli aggiornamenti : Si aggravano le condizioni cliniche del giovane Michael Antonelli dopo il terribile Incidente di ieri alla Firenze-Viareggio Il mondo del Ciclismo è in allarme, dalla giornata di ieri, per il terribile Incidente durante la Firenze-Viareggio nel quale il giovane Michael Antonelli ha riportato conseguenze terribili. Trasportato ...

Ciclismo – Incidente Michael Antonelli : condizioni sempre più critiche - gli aggiornamenti : Si aggravano le condizioni cliniche del giovane Michael Antonelli dopo il terribile Incidente di ieri alla Firenze-Viareggio Il mondo del Ciclismo è in allarme, dalla giornata di ieri, per il terribile Incidente durante la Firenze-Viareggio nel quale il giovane Michael Antonelli ha riportato conseguenze terribili. Trasportato subito in ospedale, le condizioni del 19enne ciclista italiano sono subito state critiche. Oggi, la società ...

Ciclismo - la Quickstep si assicura il talento che tutti chiamano il ‘nuovo Merckx’ : I paragoni con i campioni del passato sono un classico del Ciclismo e per il giovanissimo Remco Evenepoel se ne sta usando uno davvero pesante. Il giovane belga, appena 18 anni, è stato definito ‘il nuovo Merckx’ dopo le strabilianti prestazioni di cui si è reso protagonista tra gli juniores. Evenepoel ha conquistato vittorie su vittorie, con una superiorita' imbarazzante, e agli Europei di categoria ha fatto doppietta tra gara in linea e a ...

Ciclismo – Terrificante incidente alla Firenze-Viareggio : le drammatiche FOTO dei soccorsi a Michael Antonelli : Michael Antonelli in gravissime condizioni: le FOTO dei soccorsi dopo la caduta in un burrone del 19enne ciclista italiano Il mondo del Ciclismo è in apprensione per le condizioni del giovane corridore Michael Antonelli: il 19enne è ricoverato presso il reparto di terapia intensiva all’ospedale di Careggi a Firenze, dopo essere caduto in un burrone ciclisti all’altezza di Limestre, sull’Appennino Pistoiese, nel territorio di San Marcello ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Vincere i Mondiali? Ci credo! Ce la giocheremo da squadra. Nibali - Aru - Moscon… formazione da definire” : Davide Cassani ha conquistato il suo primo titolo da quando è CT della Nazionale Italiana di Ciclismo su strada, domenica ha festeggiato il trionfo di Matteo Trentin agli Europei di Glasgow e ancora oggi fatica a descrivere a parole le emozioni che ha provato sulle strade scozzesi. L’ex corridore aspettava questo momento da più di quattro anni, nelle ultime stagioni gli azzurri erano sempre stati protagonisti nelle corse che contavano ma ...

Ciclismo : Caruso - Ballerini e gli altri corridori italiani che cambiano squadra : Con il mese di agosto le squadre possono annunciare ufficialmente gli ingaggi di nuovi corridori per la stagione 2019. Il ciclomercato si gioca ora a carte scoperte dopo settimane di voci e trattative. Questo non si preannuncia un mercato di colpi ad effetto, visto che quasi tutti i big sono gia' accasati per la prossima stagione. Anche tra i corridori italiani i vari Nibali, Aru, Trentin e Viviani non si muoveranno. C’è invece un mercato molto ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Ho ancora nelle orecchie quel tremendo ‘clack’ che ho sentito quando sono caduto” : Vincenzo Nibali ha confidato a “La Gazzetta dello Sport” le proprie paure e le ansie dopo l’infortunio occorsogli a seguito della caduta rimediata al Tour de France, parlando anche dei progetti futuri. Il siciliano ha descritto i primi giorni successivi all’operazione e la graduale ripresa degli allenamenti. Alla Rosea ha confidato la sua principale preoccupazione: “Guarirò? Questa è la domanda che mi faccio sempre ...

Ciclismo - Europei 2018 : il capolavoro tattico dell’Italia. Davide Cassani direttore di un’orchestra perfetta : Era stata mancata, con tantissima sfortuna, tra Rio 2016 ed Herning 2017. Alle Olimpiadi Vincenzo Nibali sul più bello, quando in discesa sembrava lanciato verso l’oro, è finito a terra, mentre negli Europei dello scorso anno Elia Viviani nella volata conclusiva era stato battuto davvero di centimetri da Alexander Kristoff. Ora finalmente è arrivata: la prima grande vittoria per Davide Cassani da commissario tecnico della nazionale ...