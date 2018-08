Ciclismo | Cavendish si ferma per il virus Epstein-Barr

Ciclismo – Che botta per Cavendish - la mononucleosi ferma Mark : addio ai Mondiali 2018 : Mark Cavendish costretto ad uno stop per mononucleosi: il britannico salterà le prossime gare, compreso il mondiale Brutte notizie per l’ex campione del mondo Mark Cavendish. Gli esami a cui si è sottoposto il ciclista del Team Dimension Data hanno confermato che il britannico soffre del virus di Epstein-Barr (EBV), che provoca la mononucleosi. Cavendish, 33 anni, dovrà dunque saltare i prossimi appuntamenti in programma, tra cui il ...

Ciclismo : Mark Cavendish colpito ancora una volta dalla mononucleosi. Il corridore britannico costretto ad un nuovo periodo di stop : “Questa stagione non mi sono mai sentito fisicamente me stesso e, pur mostrando qualche buon numero in bicicletta, ho sempre percepito che qualcosa non andasse bene. Visti questi risultati medici sono sollevato di poter finalmente conoscere il motivo per cui non sono riuscito ad esprimermi al meglio durante la stagione. Mi prendo il tempo necessario per tornare al 100% della forma in corsa”. Queste le parole del campione britannico ...

Ciclismo - Mark Cavendish : ancora problemi fisici - il futuro è incerto : Il 2018 non sara' certamente una stagione da ricordare per Mark Cavendish, anzi. L’ex Campione del Mondo ha vinto una sola gara quest’anno, una tappa al Dubai Tour di oltre sei mesi fa ed ha inanellato una serie incredibile di incidenti e cadute. Dopo l’abbandono al Tour de France [VIDEO]per essere finito fuori tempo massimo nella tappa alpina di La Rosiere, Cavendish ha corso solo la Prudential Ride London di fine luglio e da allora non si è ...

Ciclismo - Mark Cavendish : ancora problemi fisici - il futuro è incerto : Il 2018 non sarà certamente una stagione da ricordare per Mark Cavendish, anzi. L’ex Campione del Mondo ha vinto una sola gara quest’anno, una tappa al Dubai Tour di oltre sei mesi fa ed ha inanellato una serie incredibile di incidenti e cadute. Dopo l’abbandono al Tour de France per essere finito fuori tempo massimo nella tappa alpina di La Rosiere, Cavendish ha corso solo la Prudential Ride London di fine luglio e da allora non si è più visto. ...

Ciclismo - Europei 2018 : Mark Cavendish assente per problemi fisici : Una stagione davvero da dimenticare per Mark Cavendish, che sarà costretto a saltare la prova in linea degli Europei di Ciclismo su strada di Glasgow (Gran Bretagna). Il velocista britannico ha dovuto dare forfeit per i problemi fisici che si porta dietro da inizio anno, quando cadde in successione all’Abu Dhabi Tour, alla Tirreno-Adriatico e alla Milano-San Remo. Dopo aver detto addio al Tour de France per essere uscito fuori tempo massimo ...

Ciclismo : Kittel e Cavendish out : -Il 105o Tour de France è finito per Mark Cavendish e Marcel Kittel. Nell'11a tappa da Albertville a Rosière i due velocisti sono andati fuori temp...