Chi è Viganò | l' arcivescovo che accusa il Papa

Pedofilia - la lettera di Viganò risChia di diventare un manifesto per i nemici di Papa Francesco : Se monsignor Carlo Maria Viganò fosse stato nominato cardinale da Papa Francesco avrebbe scritto un durissimo atto di accusa contro Bergoglio chiedendone perfino le dimissioni? La domanda è più che legittima visto che quando, nel 2012, scoppiò lo scandalo Vatileaks 1 con la pubblicazione di alcuni documenti riservati di Benedetto XVI passati ai giornalisti dal suo maggiordomo, Paolo Gabriele, emerse proprio che Viganò era profondamente deluso ...

La Chiesa americana Chiede un'indagine sul Rapporto Viganò : Il caso sollevato da Carlo Maria Viganò, ex nunzio apostolico negli Usa, si è trasformato ormai in un caso istituzionale all'interno della Chiesa Cattolica. Il presidente della Conferenza episcopale americana, cardinale Daniel N. Di Nardo, in una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale della Usccb, ha chiesto un'indagine indipendente sul cosiddetto Rapporto di 11 pagine scritto da Viganò, che contiene accuse multiple ...

Viganò Asia Argento del Vaticano Chi è l'ex nunzio anti Bergoglio : Anche in Vaticano sembra spuntare un Asia Argento travestito da Vescovo. Parrebbe proprio questa la vera storia di Carlo Maria Viganò, ex nunzio negli Stati Uniti che cosa Papa Francesco di aver taciuto casi di pedofilia e arriva a chiederne le dimissioni Segui su affaritaliani.it

Chi è Carlo Maria Viganò - lo “sterminatore di papi” che sta facendo la guerra a Bergoglio : L'arcivescovo ed ex nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America è l'autore del rapporto che accusa Bergoglio di aver coperto i preti pedofili ma è stato anche protagonista del caso Vatilieaks con Benedetto XVI. Da anni denuncia i comportamenti della Curia romana ma per alcuni dietro la sua furia moralizzatrice si celerebbero vecchi rancori in Vaticano.Continua a leggere

Perché monsignor Viganò non può Chiedere le dimissioni del papa : Le motivazioni per cui l'iniziativa dell'ex Nunzio non può produrre effetti concreti sul futuro del pontificato di Francesco

Chi è monsignor Viganò e perché ce l'ha tanto con Papa Francesco : Quando lasciò il suo incarico di nunzio apostolico a Washington - di fatto l'ambasciatore della Santa Sede negli Stati Uniti - monsignor Carlo Maria Viganò si aspettava un prestigioso incarico in Curia. E invece ad attenderlo c'erano la pensione anticipata e la prospettiva dell'oblio. Ma il prelato non ha mai avuto alcuna intenzione di rassegnarsi, tanto da scatenare una ...