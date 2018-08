“Che fisico!” Pippa Middleton | incinta di 7 mesi | in bikini | mai vista così

caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 agosto 2018) È un’esclusiva mondiale quella ‘portata a casa’ dal settimanale Chi, che ha beccato, la sorella della duchessa di Cambridge, in, al mare, in Italia. Ah, e soprattutto al settimo mese di gravidanza.è in vacanza con il marito, James Matthews, all’Argentario e i paparazzi della ridiretta da Alfonso Signorini l’hanno sorpresa in barca con una forma fisica smagliante. Bella, sorridente e tonica:è una futura mamma che dimostra l’importanza dello sport anche in gravidanza. La sorellina di Kate, infatti, si tiene in forma nuotando e andando in bicicletta, scrive Chi, e il risultato si vede nelle foto esclusive del settimanale, quelle in cui sfoggia unrosso fuoco. Il pancione, però, ora sì che si vede. Anche perché, come detto, è al settimo mese. Nell’attesa di dare alla luce il suo primo figlio ...