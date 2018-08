Champions League | le squadre italiane interessate a Paok-Benfica

Napoli - Mertens sogna la Champions League su Instagram : Dries Mertens sogna la Champions League. Se da una parte il suo Napoli è pronto a conoscere le avversarie europee che dovrà affrontare nella fase a gironi , il sorteggio giovedì 30 dalle 18 a ...

Champions League 2018-2019 - sorteggio gironi : come vederli in tv e diretta streaming. Orario e programma : L’attesa spasmodica sta per finire. L’urna di Montecarlo decreterà domani, giovedì 30 agosto, le avversarie di Juventus, Napoli, Roma e Inter, le quattro compagini qualificate per la fase a gironi della Champions League 2018-2019. Al Grimaldi Forum è tutto pronto per il sorteggio degli otto raggruppamenti, ciascuno composto da quattro squadre, che andranno a delineare la prima fase della competizione per club più importante ...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Roma e Inter. La data e le 4 fasce per i gironi : Il Sorteggio della Champions League 2018-2019 di calcio si terrà domani, giovedì 30 agosto (ore 18.00) a Montecarlo nella consueta serata di gala che apre ufficialmente la stagione del grande calcio internazionale. La definizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club è uno dei momenti più importanti dell’anno: nel Principato conosceremo la composizione dei vari gruppi, ciascuno composto da quattro formazioni ...

Champions League - giovedì composizione raggruppamenti : live su Rai e Sky : Giovedì prossimo nasce la nuova Champions League. Le quattro squadre italiane che prendono parte all'edizione 2018/2019 del massimo trofeo continentale attendono dunque il responso dell'urna di Montecarlo dove, a partire dalle ore 18 del 30 agosto, saranno estratte le avversarie della fase a gironi di Juventus, Napoli, Roma ed Inter. Il sorteggio sara' trasmesso in diretta TV [VIDEO], su Rai Due e su Sky Sport 24 canale 200 della piattaforma a ...

