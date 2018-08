Cerca di avvelenare un collega con l’acido cloridrico | 52enne arrestata a Milano

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Lei nega tutto, ma è stataperché accusata di aver tentato diunmettendo delnella bottiglietta che aveva sulla scrivania. In manette per un tentato omicidio è finita una donna donna di 52 anni, dipendente dell’Eni di San Donato Milanese. I carabinieri hanno accertato che, in passato, aveva già molestato una suaper telefono e imbrattandole auto e porta di casa. Alla donna viene contestato anche il reato di atti persecutori. In casa i militari del centro dell’hinterland milanese hanno trovato delle bombolette spray. Nella borsa una bottiglietta con la sostanza caustica e una siringa. Il tentato avvelenamento è avvenuto ieri quando l’uomo, 41 anni, ha bevuto da una bottiglietta che aveva lasciato aperta sulla scrivania. La vittima ha avvertito un bruciore fortissimo in bocca ed è stato portato in ospedale. Gli sono stati ...